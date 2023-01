Documentários para ver na televisão esta semana

A cozinha vegana, o património de Jerusalém e a biografia de Pamela Anderson são alguns dos assuntos que inspiraram documentários e séries documentais, para ver esta semana na televisão.

Pamela Anderson, Uma História de Amor

Terça, dia 31 | Netflix

Um retrato íntimo e humanizador de uma das “louraças” mais famosas do mundo. Esta série documental acompanha a trajetória da vida e da carreira de Pamela Anderson, que ficou conhecida em todo o mundo quando integrou o elenco da série “Marés Vivas”, desde as suas origens humildes ao estatuto de sex symbol internacional e aos papéis de atriz, ativista e mãe.

Alerta Vegano – A Explosão e os Seus Perigos

Quarta, dia 1| RTP1 | 00h30

O veganismo é mais do que uma moda: os pratos exclusivamente à base de plantas vieram para ficar e estão a aumentar em popularidade. A pandemia de covid-19 veio alimentar mais as dúvidas sobre as dietas com base de produtos animais. Mas os produtos de origem animal são parte integrante da nossa alimentação desde sempre. Será que omiti-los pode levar a deficiências? E será que vegano significa necessariamente ser saudável? Este documentário quer mostrar como é possível praticar uma dieta vegana equilibrada.

A Riqueza de Gunther

Quarta, dia 1 | Netflix

Gunther VI é um multimilionário com uma invejável vida de luxo: desloca-se em aviões privados, regala-se com bifes com guarnição de folha de ouro e conta com um glamoroso séquito de modelos e artistas. Um magnata normal, portanto, não fosse o pormenor de se tratar de um pastor alemão. Reza a lenda que o seu bisavô pertencia a uma condessa que perdeu tragicamente o filho. Sem herdeiros humanos, a aristocrata deixou uma fortuna considerável ao seu cão adorado e colocou-o ao cuidado de um grande amigo do filho, um herdeiro da indústria farmacêutica e aspirante a empresário artístico chamado Maurizio Mian. Neste conto de fadas tão bonito quanto bizarro, as perguntas são mais do que muitas. Por isso, os produtores executivos desta série documental em quatro episódios andaram pelo mundo em busca de respostas.

Tarrafal

Quarta, dia 1 | RTP2 | 23h20

Um dia, quase tudo se transformou num monte de escombros e mato. Restaram fantasmas que vagueiam entre os campos, as ruínas e o nevoeiro. Alguns desses fantasmas estão vivos. São gente que ficou, gente que volta, gente que deambula pelas memórias difíceis daquele que foi o mais maldito bairro da cidade. Só que este Tarrafal, o nome do campo de morte lenta da ditadura salazarista, não fica em Cabo Verde, mas sim em Portugal. Uma viagem intensa pelo passado e pelo futuro do Bairro S. João de Deus, Tarrafal é um documento vivo da história recente da cidade do Porto. Realizado por Pedro Neves.

Jerusalém: A Construção da Cidade de Deus

Quinta, dia 2 | RTP2 | 20h35

Jerusalém é um verdadeiro concentrado de história, cuja beleza e sumptuosidade dos edifícios religiosos ainda hoje impressiona, séculos depois da sua construção. Desde a antiguidade, os arquitetos mais prestigiados da bacia do Mediterrâneo trabalharam para fazer desta cidade isolada uma das joias do Médio Oriente. No coração da cidade, os romanos ergueram uma montanha para a construção do Monte do Templo, um imenso complexo religioso construído a partir da herança do famoso Templo de David, tão sagrado na religião judaica. Séculos depois, é erguida uma das primeiras grandes igrejas cristãs: a Basílica do Santo Sepulcro. Ponto central do cristianismo há quase três séculos, Jerusalém continua a reinventar-se a cada conquista. Anos mais tarde, deu origem a uma das maravilhas da arquitetura muçulmana: o Domo da Rocha. Este documentário de Guilain Depardieu mergulha no coração desses monumentos.