Documentários para acompanhar esta semana na televisão

Conheça os destaques da Evasões relativamente a programas infantis e documentários que serão exibidos estes dias na televisão.

Sam Sam

Dia 16/01 | PANDA+

O super-herói de seis anos Sam Sam vive com os pais (também super-heróis) no Planeta Sam. Ele vai à escola, brinca com as outras crianças e confia no amigo Sam Ursito. Com pressa em desfrutar da independência, cresce e ultrapassa medos, fazendo descobertas sobre o mundo e os seus verdadeiros perigos.

As Primeiras 48h



Dia 16/01 | AMC Crime | Às 22H30

Na investigação criminal, qualquer detetive dirá que, se não tiverem pistas nem suspeitos e não fizerem qualquer detenção no período das primeiras 48 horas após a ocorrência, as possibilidades de resolver o caso ficam reduzidas a metade. Cada hora que passa significa mais tempo ganho para os suspeitos e para a perda de provas cruciais. Esta série de origem americana é uma corrida contra o relógio, a um ritmo rápido para os detetives e equipas de homicídios que trabalham a todo o custo para resolver os crimes mais difíceis.

Comer Bem Por Menos

Dia 16/01 | Casa e Cozinha | Às 23H30

Comer bem e pagar pouco – eis o mote desta programa, em que especialistas percorrem o Reino Unido para mostrar às famílias como gastar menos sem descurar uma alimentação saudável. Com a ajuda de uma nutricionista, analisam compras, definem objetivos e sugerem receitas para se experimentarem.

Jay Leno’s Garage

Dia 17/01 | AMC Break | às 22h00

O comediante e ex-apresentador do programa “The tonight show” partilha a paixão por todo o tipo de veículos motorizados. Em cada episódio, Jay Leno faz-se à estrada para se encontrar com entusiastas dos automóveis e descobrir as histórias por detrás dos seus tesouros sobre rodas. Para que a viagem seja inesquecível não pode faltar o veículo adequado, um bom destino e o companheiro de viagem perfeito, pelo que, semanalmente, Jay partilhará a aventura com Joe Biden, Brie Larson, Jamie Lee Curtis, Kelly Clarkson e Tim Allen, entre outros.

Deadliest Kids

Dia 17/01 | ID | Às 22h00

Sempre que uma criança mata, gera ondas de choque na comunidade. Mas o que leva alguém de tão tenra idade, ou mesmo um adolescente, a cometer um homicídio? Esta nova série procura respostas para estes casos. Provas da polícia, arquivos e entrevistas com os entes queridos da vítima revelam a verdade por trás de alguns dos menores mais mortais do mundo. Os casos de Alana Calahan, morta a tiro por um vizinho de apenas 14 anos; de Skylar Neese, de 16 anos, assassinada pelas duas melhores amigas; de Jason Sweeny, de 16 anos, espancado por adolescentes; ou de Cole Cannon, assassinado por dois rapazes, são revisitados nesta primeira temporada.