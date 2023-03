Documentários, humor e formatos infantis para ver na TV

Das séries documentais aos formatos pensados para os mais novos e aos programas de humor, oito sugestões de estreias, regressos e destaques para ver na televisão e no streaming, nos próximos dias.

Bono e The Edge: A Sort of Homecoming

Desde dia 17 | Disney+

Documentário no qual Morgan Neville capta David Letterman na sua primeira visita a Dublin para sair com Bono e The Edge, conhecer a cidade e juntar os dois músicos dos U2 num concerto totalmente diferente daqueles a que estão habituados. “Bono e The Edge: A sort of homecoming, com David Letterman” divide-se entre o concerto e a aventura da viagem, com muitos momentos com o vocalista e o guitarrista da banda irlandesa, em conjunto com o humor de David Letterman.

Dance 100

Desde dia 17 | Netflix

Competição de dança de rua em que oito bailarinos de sucesso estão dispostos a provar que são a nova superestrela da coreografia. Com 100 dos melhores dançarinos do mundo, conhecidos como os Dance 100, ao seu dispor, os concorrentes têm de coreografar, ensinar e executar atuações de grupo que impressionem os jurados. Mas há uma surpresa: o júri é composto pelo próprio corpo de baile. “Dance 100” conta com apresentação de Ally Love.

Alaskan Killer Bigfoot

Sábado, dia 18 | Discovery | 21h

Há mais de 70 anos, Portlock foi abandonada em massa. Os mais velhos recordam uma criatura parecida a um Bigfoot ou, como os locais lhe chamam, “Nantinaq”. Dizem que semeou o terror entre a população após mortes violentas, desaparecimentos e incêndios sem explicação. Agora, os descendentes desses habitantes originais estão a ponderar regressar à cidade e decidem enviar uma expedição para verificar se a mesma é segura.

O Mundo de Craig

Sábado, dia 18 | Cartoon Network | 12h10

Craig e aos seus melhores amigos, Kelsey e J.P., transformam as tardes rotineiras em sessões de aventura. Nestes novos episódios, o bosque continua repleto de surpresas, mistérios incríveis e, sobretudo, bastante diversão em cada um dos seus recantos.

Vizinhos da Realeza

Sábado, dia 18 | Nickelodeon | 10h30 e 16h

Princesa Stella acaba de receber as melhores notícias que se podem imaginar: devido aos danos causados pela água no castelo, a família real tem de se mudar. A rainha Kat vê a oportunidade perfeita para se modernizar. De acordo com o lema real do rei Bob – “Mais perto do povo” -, decidem viver numa casa normal nos subúrbios.

Taskmaster

Sábado, dia 18, RTP1, 22h

Estreia da segunda série do programa em que Vasco Palmeirim e Nuno Markl desafiam Inês Aires Pereira, Jessica Athayde, Gilmário Vemba, Toy e um convidado a superar provas divertidas e com uma pequena dose de loucura. São desafios que colocam em cheque a destreza física, criatividade e, especialmente, a dignidade e coragem dos participantes.

O Homicídio de Molly McLaren

Domingo, dia 19 | AMC Crime | 22h30

A história do casal que se conheceu através de uma aplicação móvel para encontros, mas cuja relação terminou devido ao comportamento obsessivo e violento de Joshua. Conta com declarações da família de Molly, determinada a alertar para os potenciais perigos das redes sociais, proteger os usuários e evitar mais tragédias.

Waco: Apocalipse Norte-Americano

Quarta, dia 22 | Netflix

Série documental com três episódios que apresenta o relato dos acontecimentos que tiveram lugar em Waco, no Texas, em 1993, quando David Koresh, o líder de uma seita, mediu forças com o governo federal durante um sangrento cerco que durou 51 dias. O conflito começou com o maior tiroteio em território americano desde a Guerra Civil e culminou num inferno abrasador transmitido em direto na televisão do país. Com a estreia marcada para coincidir com o 30.º aniversário desta tragédia que abalou os EUA, a série é realizada pelo cineasta Tiller Russell (o mesmo de “Night stalker: Caça a um assassino em série”) e beneficia do acesso exclusivo a cassetes de vídeo recém-descobertas gravadas no interior da Unidade de Negociação de Situações de Crise do FBI. A série baseia-se também em entrevistas com figuras de ambos os lados da barricada, incluindo uma das mulheres espirituais de David Koresh, a última criança a ser libertada do rancho com vida, um franco-atirador da Equipa de Resgate de Reféns do FBI ou o chefe da Unidade de Negociação de Situações de Crise.