Documentários e uma série de cozinha para ver nos próximos dias

Entre as sugestões, encontra-se o programa Os segredos da tia Cátia, e os documentários Theodore Roosevelt e Rainhas Africanas.

Theodore Roosevelt

Dia 13, às 22h15 | Canal História

Minissérie documental produzida por Leonardo DiCaprio e Doris Kearns Goodwin, vendedora de um Pulitzer. Ao longo de dois episódios (o primeiro é emitido a 13 de fevereiro e o segundo no dia 20), o espectador é convidado a mergulhar no percurso de Theodore Roosevelt, conhecido pelas características multidisciplinares, tendo sido explorador, político, soldado, escritor, caçador e naturalista. De recordar que, atualmente, DiCaprio e Martin Scorsese estão em negociações para trazer a história de Roosevelt ao cinema.

Os Segredos da Tia Cátia

Dia 13, às 15h00 e às 21h00 | 24 Kitchen

“Os segredos da tia Cátia” está de volta ao 24 Kitchen, com propostas gastronómicas regionais e internacionais. Ideias para a marmita do trabalho, receitas com inspiração japonesa, africana ou baseadas na História de Portugal, assim como ideias para um jantar recheado – estas são algumas das sugestões que vai poder encontrar ao longo dos episódios desta nova temporada.

Top Gear

Dia 14, às 22h | AMC Break

Estreia de uma nova temporada do programa para os amantes de motores, com Freddie Flintoff, Chris Harris e Paddy McGuinness de volta ao volante. Nestes novos episódios, o trio vai até aos Estados Unidos numa missão na capital das chamadas “grassroots races”. Assim, assiste-se a uma homenagem a um veículo policial da TV, a algumas sugestões de veículos policiais e ainda avaliações do Maserati MC20 e do Rivian R1T, entre outros. Além disso, os apresentadores defrontam-se num desafio exigente e obtêm formação para condutores de pesados de mercadorias.

Rainhas Africanas: Njinga

Dia 15 | Netflix

Jada Pinkett Smith assume a produção executiva desta série documental que explora as vidas de destacadas rainhas africanas. A primeira temporada segue Njinga, a complexa e destemida rainha guerreira do século XVII de Ndongo e Matamba, na atual Angola. Enquanto primeira mulher a governar a nação, Njinga ganhou reputação graças à combinação das suas competências políticas e diplomáticas com uma elevada apetência militar, tornando-se um ícone da resistência.