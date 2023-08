Documentários e séries infantis para ver na TV

Quatro sugestões de programas para miúdos e graúdos, para acompanhar na televisão e no streaming, durante os próximos dias.

Pocoyo

Terça, dia 1 | Panda+

Pocoyo é um menino de três anos, cheio de curiosidade, que abre as portas do quotidiano para incentivar a aprendizagem. A imaginação e o sentido de humor são as principais ferramentas utilizadas para introduzir, de maneira clara e lúdica, conceitos sobre o mundo que o rodeia.

Untold: Jake Paul the Problem Child

Terça, dia 1 | Netflix

Série documental que revela a verdade sobre histórias épicas do mundo do desporto. Desde pugilismo até ao futebol americano, com escândalos de doping à mistura, estas histórias vão além das manchetes. Com estreias semanais, cada uma conta com relatos na primeira pessoa por parte de quem as viveu, para revelar a dedicação,

a resiliência, o desgosto, o triunfo e o humor que se esconde por debaixo do suor.

Dragões – Os Nove Reinos

Terça, dia 1 | Panda Kids | 17h30

Qualquer coisa como 1300 anos após os eventos de “Como treinares o teu dragão”, os dragões agora são apenas uma lenda para o mundo moderno. Quando uma anomalia geológica abre uma fissura com quilómetros de profundidade na superfície da Terra, cientistas reúnem-se para estudar o misterioso fenómeno. É aí que um grupo de crianças desajustadas, levadas a este local pelos pais, descobrem a verdade sobre os dragões e onde eles estão escondidos – um segredo que devem guardar para si mesmos para proteger o que encontraram. Episódios para ver de segunda a sexta-feira, sempre pelas 17.30 horas.

Veneno: Perigo no Prato

Quarta, dia 2 | Netflix

Anuncia-se como uma denúncia chocante sobre a indústria alimentar e os seus reguladores. “Veneno: Perigo no prato” expõe a forma como décadas de apatia e conduta ilegal deixaram os alimentos americanos e os seus consumidores vulneráveis a agentes patogénicos, como E. coli e salmonela.