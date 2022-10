Documentários e programas infantis para acompanhar esta semana na TV

Conheça os destaques da Evasões relativamente a documentários e programas infantis previstos para esta semana.

MIRACULOUS: AS AVENTURAS DE LADYBUG

DIA 29/10 | DISNEY | às 09h30

Ladybug e o Gato Noir continuam a aventura em Paris, rodeados de novos aliados e a lutar contra um adversário progressivamente mais poderoso e determinado. Mas avizinham-se grandes mudanças nas suas vidas de super-heróis e, para Marinette e Adrien, nas suas rotinas na escola. Nestes novos episódios, Ladybug e Gato Noir enfrentam um oponente que agora tem na sua posse o Miraculous do Coelho.

TELESCÓPIO JAMES WEBB

Dia 29/10 | NATIONAL GEOGRAPHIC | às 13h43

Graças ao telescópio James Webb, estamos a obter resposta para alguns mistérios da astronomia. Telescópio inovador e complexo, o James Webb permite desvendar recantos do cosmos nunca antes vistos. Este documentário testemunha o longo caminho percorrido até à sua descolagem. Dá ainda a conhecer a equipa que captou algumas das imagens espaciais mais espetaculares já captadas pela espécie humana.

DIA DAS BRUXAS

Dias 31/10 e 01/11 | Panda | às 08h30 e 10h00

Para comemorar o Halloween, o Panda exibe dois especiais para ver a 31 de outubro e no feriado de 1 de novembro. No dia 31, às 08h30 (com repetição às 16h00), as comemorações estão a cargo dos “Super monstrinhos”, uma série de animação protagonizada por seis crianças em idade pré-escolar, com a particularidade de terem dupla identidade: são humanos durante o dia e, lá está, monstrinhos durante a noite. No feriado de 1 de novembro, as comemorações começam às 10h00 com a exibição do filme “O Vale Encantado” que conta a história de Apollo, um grilo alegre e de bom coração, que chega ao Vale Encantado com os seus números de circo, conquistando a simpatia de todos.

COMTRADIÇÃO PELO MUNDO

DIA 31/10 | 24 Kitchen | às 15h00 e 21h00

Estreia de uma nova temporada da série gastronómica que leva o espectador numa viagem de sabores, ao mesmo tempo que o desafia através de receitas com pequenas alterações nos ingredientes e processos de confeção. O objetivo de Henrique Sá Pessoa é explorar receitas além-fronteiras, percorrendo um leque das iguarias saborosas da gastronomia mundial. Agora, o chef faz uma incursão pelos sabores da Austrália, Alemanha, Suíça, Hungria, Canadá e Jamaica, entre outros.

ANDRÉ RIEU – VAMOS DANÇAR?

Dia 01/11 | RTP1 | às 16h00

Transmissão do 100.º concerto de André Rieu, em Vrijthof, Países Baixos. Os fãs são convidados a participar em valsas como “The beautiful blue Danube”, “The White Horse Inn”, “The Czardas princess”, “The Sportpalastwalzer”, “Strauss & Co” e a famosa “Second waltz”, com 300 dançarinos.

O DIA QUE ABALOU O PENSAMENTO

Dia 01/11 | Canal História | às 22h15

No dia que assinala o aniversário do terramoto de 1755, um documentário que proporciona uma visão diferenciada e contemporânea dos impactos menos visíveis daquele foi um momentos marcante da história portuguesa. Em 120 minutos, este trabalho mostra que Lisboa é, ainda hoje, profundamente marcada por aquele abalo, pelas suas consequências e pelo seu impacto, de formas que muitas vezes nem os lisboetas se aperceberão.

OS AMIGOS DO CHEF

Dia 03/11 | Casa e Cozinha | às 21h30

Carolina Deslandes, António Raminhos, Inês Castel-Branco, Beatriz Gosta, Luana do Bem e Inês Lopes Gonçalves são alguns dos convidados que vão desafiar Chakall na segunda temporada de “Os amigos do chef”, que volta a abrir as portas de sua casa. A dinâmica é simples: cada convidado escolhe três ingredientes – um que adora, um que odeia e outro que nunca provou – e, a partir daí, terão de confecionar, em conjunto, duas receitas. Exibição às quintas-feiras, às 21h30, em episódios duplos.

MISTÉRIOS DA CHINA

Dia 03/10 | Canal História | às 22h15

Série documental que segue Agnes Hsu, arqueóloga e académica, numa viagem ao coração de lugares remotos na República Popular da China, que agora revelam segredos de uma era esquecida. Agnes Hsu explora o túmulo do rei Nanyue em Guangzhou, onde foi encontrado um manto de jade, do tipo que só foi atribuído aos imperadores Hahn. Em Anyang, Henan, a descoberta de um túmulo antigo chocou o mundo arqueológico. Alguns acreditavam ser o local de descanso final de Cao Cao, uma das figuras mais controversas da era dos Três Reinos da China. O que poderia esta descoberta revelar sobre uma das eras mais célebres da história chinesa?