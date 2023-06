Documentários e outros programas para ver na TV

Dos documentários aos formatos infantis e séries, nove sugestões de programas para acompanhar na televisão e no streaming, ao longo dos próximos dias.

O Assassino do Baralho

Desde dia 9 | Netflix

Alfredo Galán Sotillo assassinou seis pessoas e tentou matar outras três, tornando-se possivelmente no primeiro assassino em série espanhol. Após escolher as vítimas aleatoriamente, matava-as com uma pistola que trouxe ilegalmente para Espanha da Bósnia, onde esteve destacado numa missão humanitária com o exército espanhol. Condenado a 142 anos na prisão, cumprirá uma pena máxima de 25 e sairá em liberdade aos 52. Neste documentário conta-se a sua história.

Barbie Skipper e a Grande Aventura de Verão

Sábado, dia 10 | Panda | 10h

A poucos dias do arranque da época estival, um filme com novas personagens e canções.

Skipper, a irmã mais nova de Barbie, é pela primeira vez protagonista, revelando a sua personalidade tímida e calada, embora sarcástica e divertida. Perita em babysitting, ela depara-se com um imprevisto quando se candidata a um trabalho de verão num parque aquático.

Portugal no Mundo

Sábado, dia 10 | RTP1 | 14h30

No Dia de Portugal, em direto do Peso da Régua, onde decorrem as cerimónias oficiais, dá-se a conhecer a vida dos portugueses que se encontram além-fronteiras, os seus sucessos e as suas saudades. Passa pela gastronomia, pelos negócios, pelas coletividades, pela música e por outras formas de expressão artística.

A apresentação é de Sónia Araújo e Jorge Gabriel.

Casamentos de Santo António

Segunda, dia 12 | RTP1 | 10h e 14h15

A RTP1 dá início às festas de Lisboa com a transmissão dos Casamentos de Santo António. A partir das 10 horas, é possível acompanhar as habituais cerimónias religiosa e civil, o copo de água e toda a festa numa emissão conduzida por Vanessa Oliveira, Jorge Gabriel, Joana Teles, Isabel Angelino e Serenella Andrade. E, como é habitual, com a presença de múltiplos convidados musicais.

Táticas de Guerra

Segunda, dia 12 | História | 22h15

Uma equipa de mulheres foi chamada para travar os traiçoeiros U-Boats, os submarinos de Hitler. O história dá vida ao esforço épico de sobrevivência e vitória com esta série documental de seis episódios, que serão exibidos às segundas-feiras. O programa combina dramatizações com gráficos computorizados, imagens de arquivo colorizadas e depoimentos reais.

A Dica Que Fica

Terça, dia 13 | Casa e Cozinha | 22h

Com produção nacional, um programa que pretende apresentar soluções reais perante o paradigma social e financeiro dos portugueses na sua experiência habitacional. Um espaço de cinco minutos que promete desafiar a otimização das casas portuguesas através de três rubricas: “Hey caos”, “Bye caos” e “Resumindo e não baralhando”. A apresentação é da designer de interiores Vanessa Rebelo.

Teme o Teu Vizinho

Quarta, dia 14 | AMC Crime | 22h30

Imagine que, sem querer, se instala ao lado de um vizinho psicótico. Esta série relata a história de pessoas normais que se mudaram para a casa ao lado de assassinos e psicopatas, com péssimas consequências. Segue os novos residentes à medida que as suas interações com os vizinhos se tornam mais assustadoras e mais ameaçadoras até chegar o terror e, muitas vezes, a tragédia. Desentendimentos de vizinhança sem importância transformam-se em raiva, acusações, ciúmes, violência e homicídios. Rixas familiares tornam-se mortais.

Verdade e Mentira

Quarta, dia 14 | RTP2 | 23h

Algumas pessoas tiveram uma influência decisiva no curso da história. São líderes de opinião que habilmente usaram as conquistas tecnológicas do seu tempo para disseminar as suas visões. Tom Ockers analisa o fenómeno, começando com o apóstolo Paulo e terminando com os algoritmos de hoje.

O Nosso Planeta II

A partir de dia 14 | Netflix

Da equipa vencedora dos Emmys por detrás de “Planeta Terra” e “O nosso planeta” chega agora “O nosso planeta II”. Em qualquer momento na Terra, milhares de milhões de animais estão em movimento. Filmada com tecnologia cinematográfica inovadora, a série documental desvenda os mistérios de como e porquê os animais migram, para revelar algumas das mais dramáticas e cativantes histórias da natureza.