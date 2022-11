Documentários e outros formatos para ver na TV

Das séries infantis aos documentários e à ficção nacional, destaques de programas para ver na televisão e no streaming, durante os próximos dias.

Pokémon: jornadas supremas

2ª a 6ª feira | PANDA KIDS | 10h30

A fasquia está mais alta que nunca! O torneio de Pokémon está a começar e Ash terá um treino intensivo pela frente. Será que Pikachu e os amigos estão à altura do desafio? Ao mesmo tempo, Goh vai fazer de tudo para se tornar membro do Projeto Mew e finalmente poder interagir com o Pokémon mais raro de Kanto. Repete às 18h00 e 22h00.

Loucos, Ricos e Históricos

Sábado, dia 19 | Canal História | 22h15

Ao longo da história, o mundo tem sido moldado por ricos e poderosos. Os seus nomes são reconhecidos e as suas ações são conhecidas, mas para compreender verdadeiramente os governantes, magnatas e visionários incrivelmente ricos que dominaram o passado é preciso seguir o rasto do dinheiro. Quem teve mais? Como é que o gastaram? O Canal História estreia esta série documental, na qual cada episódio revela as histórias de figuras misteriosas de outras eras que partilhavam obsessões, desde animais em vias de extinção a festas de mil milhões de dólares ou a palácios de nove dígitos. Os bens mais preciosos de algumas das pessoas mais ricas e poderosas da história não foram castelos, jóias ou obras de arte. Conheça os monarcas e milionários que gastaram fortunas a colecionar animais exóticos.

Drenar os Oceanos

Domingo, dia 20 | National Geographic | 22h30

E se tivesse a oportunidade de destapar o oceano de forma a revelar segredos ocultos e mundos perdidos, usando tecnologia pioneira, fotografia deslumbrante e conhecimentos de arqueólogos marinhos de topo? É isso que a série “Drenar os Oceanos” proporciona, mostrando revelações sobre a história épica da civilização e sobre a história da própria Terra, expondo cidades, navios afundados e as maravilhas naturais das profundezas. Nestes novos episódios, é possível acompanhar o ataque a Pearl Harbor, que apanhou a frota dos EUA de surpresa e entrou para a história. Usando as mais recentes técnicas de varredura, revelar-se-á a tecnologia avançada de submarinos japoneses secretos e aviões de combate, que permitiram ao inimigo afundar navios de guerra dos EUA, mas também perceber que a batalha em si começou muito mais cedo e foi muito mais abrangente do que alguma vez se pensou.

Mind of a Monster

Domingo, dia 20 | ID | 22h00

Especial que dá a conhecer Edmund Kemper, um gigante simpático e culto que oferece boleia a jovens universitárias. Porém, por detrás do seu sorriso encantador, esconde-se um monstro pervertido com uma infância traumática e fantasias sexuais obscuras. Kemper chamava a atenção pelo seu tamanho enorme, com 2,06m de altura, e pela sua inteligência, possuindo um quociente intelectual de 145. Mas, foram os seus crimes hediondos que o tornaram famoso. Kemper foi responsável pela morte e desmembramento de 10 mulheres, incluindo a própria mãe. Apelidado pela imprensa como ‘The Co-Ed Killer’, foi um dos primeiros assassinos em série a ser estudados pelo FBI.

Super Wings

Segunda, dia 21 | Panda+

Os mais novos podem preparar-se para os altos voos desta nova temporada de “Super Wings”: a ação e a aventura estão prestes a começar e a equipa favorita dos pequenos vai receber novos Super Wings – e vêm acompanhados de Super Pets!

Universo Misterioso

Terça, dia 22, Netflix

Série documental em seis partes da BBC Studios, narrada por Morgan Freeman, que se resume a um conto épico com 13,8 mil milhões de anos. Com um misto de filmagens de vida selvagem e efeitos especiais cósmicos, transporta os espetadores numa aventura para explorar as ligações pelas quais se rege o mundo natural. Desde o nascimento do Sol à eclosão de uma tartaruga marinha, simula as forças celestiais que deram origem ao nosso sistema solar. O objetivo é aproximar o público de alguns dos mais carismáticos animais da Terra.

A Traição do Padre Martinho

Quarta, dia 23 | RTP1 | 21h

Curta-metragem de Ana Cunha inserida no projeto Contado por Mulheres. Numa pequena aldeia portuguesa, no final dos anos 1960, um jovem padre toma o partido da população na luta por melhores condições de vida e de trabalho. Na sequência de queixas por parte do industrial que emprega a maioria da população da aldeia, o bispo decide mudar o sacerdote para outra paróquia. Quando o povo toma conhecimento da sua partida forçada, revolta-se e une-se para impedir o padre de abandonar a aldeia. Com Diogo Martins, Maria Arrais, Luís Esparteiro, Gonçalo Botelho, Fernando Rodrigues, Jacqueline Corado, Eva Barros e Amélia Videira.