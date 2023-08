Documentários, cozinha e outros formatos para ver na TV

Dos documentários aos formatos infantis e de culinária, sugestões de programas para ver na televisão, durante os próximos dias.

Academia de Cachorros

Sábado, dia 5 | Odisseia | 22h30

Estreia da segunda temporada. Todos os anos, quase um milhão de britânicos desfruta da diversão e do entusiasmo de arranjar um cachorro… mas eles não vêm com instruções e a adoção pode não ser tarefa fácil. Há, porém, ajuda e esperança nesta escola em Chatsworth House, dirigida por três dos maiores especialistas caninos do Reino Unido: Oli Juste, Katie Patmore e Hannah Molloy. Cada episódio segue uma nova turma de adotantes. Com as aulas personalizadas da Puppy School e os treinos ao domicílio, aprenderão a orientar-se no campo minado da adoção de um cão e a equipa fará os possíveis para garantir que cada um faz jus ao papel especial que deve ter na vida da família.

Mr. Magoo

Sábado, dia 5 | Panda Kids | 15h30

Magoo é uma pessoa alegre e disposta a ajudar, mas muito cegueta. E como não percebe que precisa de óculos, continua a causar desastres! A sua principal vítima colateral é Fizz, um hamster que está determinado a revelar o seu génio supremo à humanidade. De alguma forma Magoo, arruína sempre os planos malucos de Fizz.

Drug Lords: A Queda

Sábado, dia 5 | National Geographic | 22h30

Desde um cartel de cocaína colombiano que faz negócios com a famosa organização terrorista Hezbollah, até à história de Curtis Warren, um prodígio do tráfico de droga em Liverpool e o primeiro criminoso britânico a comprar diretamente aos cartéis de droga colombianos, “Drug Lords: A Queda” apresenta uma visão privilegiada das maiores investigações de narcotráfico de sempre.

Dinoranch

Sábado, dia 5 | Panda | 15h30

Dino Ranch acompanha a vida no rancho da família Cassidy enquanto vivem aventuras fantásticas num cenário “pré-histórico” onde os dinossauros ainda existem.

Jamie Oliver: Mais Por Menos

Sábado, dia 5, 24Kitchen, 18h00

Jamie Oliver partilha alguns pratos que farão as delícias de família e amigos sem ser necessário gastar demasiado nos ingredientes. Uma das formas passa por ponderar os métodos usados de modo a explorar outros mais eficientes do ponto de vista energético. O chef usa o micro-ondas para preparar um chilli a partir do zero, a frigideira para cozinhar uma pizza e prepara refeições aproveitando sobras.

Black Pop: Celebrating the Power of Black Culture

Domingo, dia 6 | Canal E! | 20h

A cultura negra é o foco central da nova série em quatro partes do Canal E!. Ao longo desses episódios, são documentadas os feitos de diversos indivíduos afroamericanos, seja na televisão, no cinema ou no desporto. Desde as raízes do gospel até à Motown, de Diahann Carroll a Oprah Winfrey, e ainda histórias de lendas do desporto como Sugar Ray Leonard e Laila Ali.

Kid Lucky

Segunda, dia 7 | Panda | 14h30

Lucky Luke, o famoso cowboy solitário nascido do lápis do cartunista belga Morris, chega a Portugal com esta nova série de animação que, pela primeira vez, conta as suas aventuras enquanto criança. Cada um dos 52 episódios que compõem a primeira temporada de “Kid Lucky”, exibidos de segunda a sexta-feira, às 14h30, acompanham o dia-a-dia de Kid na cidade de Nothing Gulch, o maior e melhor parque infantil do oeste selvagem, e a concretização do seu grande sonho, tornar-se num verdadeiro cowboy. Emissões de segunda a sexta-feira, às 14h30.

Como Resolver um Crime

Terça, dia 8 | AMC Crime | 22h30

Quando se tenta resolver um crime, a única solução do investigador é fazer com que as pistas falem! Não existe um crime perfeito. Agressão, rapto, homicídio… o culpado deixa sempre vestígios. Para cativar o espectador, nesta série, todas as pistas envolvidas na história são esteticamente dispostas num laboratório forense e cada episódio está estruturado em torno de dez delas, apresentadas como peças soltas de um macabro puzzle. Gradualmente, o espectador começa a perceber o papel de cada uma na investigação até a verdade ser finalmente revelada.