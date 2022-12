Do vinho à cerveja e chás, sugestões para oferecer no Natal, até 20 euros

Uma kombucha inspirada no vinho quente, um limoncello de produção nacional, um vinho feito em exclusivo para uma das mais antigas mercearias lisboetas e um pack especial com seis cervejas artesanais são algumas das propostas de bebidas, com ou sem álcool, para presentear alguém.

Os sabores do vinho quente numa kombucha

A partir dos sabores especiados do “mulled wine”, Maria Lima desenvolveu Aquela Kombucha Natalícia para ajudar a digerir os fartos repastos da quadra. Para este produto, Maria substituiu o vinho quente pela kombucha, que é feita na fábrica do Bonfim, no Porto, e enriqueceu-a com uma infusão de casca de laranja e uma mistura de especiarias biológicas, como canela, gengibre, baunilha, anis e cardamomo. A garrafa desta edição desenvolvida por Francisco Costa, diretor criativo da marca, permite que o rótulo seja customizado com um “de” e um “para”. Aquela Kombucha Tap Room. Rua do Duque de Saldanha, 345. Web: aquelakombucha.pt. Preço: pack de três garrafas a 8 euros

O limoncello português

Uma infusão resultante dos melhores limões alentejanos em álcool, água, açúcar e o saber-fazer italiano são os ingredientes do Limontejo, o primeiro limoncello produzido artesanalmente em Portugal. A marca da versão nacional do licor napolitano, bebido tanto como aperitivo como digestivo, foi criada em 2016, por Francesco Catucci e Miguel Russo, e “nasce do encontro entre a tradição italiana e os produtos portugueses, unidos pela paixão pela gastronomia e pelo convívio”. Piazza Fiametta. Estrada da Circunvalação, 12843, Porto. Web: limontejo.com. Preço: packs de garrafas (50ml) desde 10,50 euros; garrafa de 200 ml a 9 euros; garrafa de 500 ml a 18 euros.

Brindar às mercearias antigas

É uma das mais antigas mercearias de Lisboa, aberta há mais de 130 anos, e gerida em ambiente familiar, por José Taboaço Branco e os filhos, José e Laura. Na loja da Manteigaria Silva, entre as praças do Rossio e da Figueira, vendem-se produtos regionais de todo o país, de queijos de cura própria a vinhos, frutos secos, enchidos, biscoitos, conservas, presunto e bacalhau. A pandemia trouxe a chegada da loja online, onde se compram todos estes artigos à distância de um clique. Para brindar nesta época natalícia, há referências produzidas em específico para esta casa, como o Reserva Tinto ou Branco 2017 Manteigaria Silva, um vinho Douro em parceria com a Niepoort. Manteigaria Silva. Rua Dom Antão de Almada, 1, Lisboa. Web: manteigariasilva.pt. Preço: vinhos Manteigaria Silva de 9,95 euros a 19,50 euros

Cerveja artesanal no sapatinho

O pack Xmas Night Fever, da Musa, é um presente seguro para os amantes da cerveja artesanal. A cervejeira, sediada em Marvila, juntou seis garrafas de algumas das suas criações mais populares: a Quad Night Fever (uma belgian quadrupel), a Blondie (blonde ale), a Frank APA, a Born in the IPA, a Eye of the Lager (pale lager) e a Saison O’Connor. Juntamente com as cervejas vai ainda um par de meias coloridas. Musa. Web: cervejamusa.com. Preço: pack Xmas Night Fever (com meias) a 19,90 euros