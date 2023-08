Do thriller ao romance, cinco filmes para ver em casa neste domingo

Pessoas desaparecidas misteriosamente, dramas de família e uma boa dose de ação. Eis algumas das películas em destaque, na televisão.

Família instantânea

27/08 | FOX Life | 22h20

Quando Pete (Mark Wahlberg) e Ellie (Rose Byrne) decidem construir uma família, deparam-se com os meandros da adoção. A intenção seria adotar uma criança pequena, mas quando conhecem três irmãos, incluindo uma rapariga de 15 anos rebelde, passam de casal sem filhos a pais de três num ápice. Chegou a altura de Pete e Ellie aprenderem a ser pais de um dia para o outro.

Crime em Hollywood

27/08 | NOS Studios | 21h30

Charlie Waldo (Charlie Hunnam) foi polícia em Los Angeles até decidir retirar-se para uma rulote em busca de tranquilidade. No cimo de uma colina com vista desafogada para a natureza, está determinado a diminuir a sua pegada ecológica e subsistir com apenas 100 objetos. Mas tudo muda quando é visitado por Lorena Nascimento (Morena Baccarin), uma detetive privada com quem teve um romance, que lhe pede ajuda para solucionar um crime intrincado. Baseado no romance homónimo de Howard Michael Gould.

Leviano

27/08 | AXN Movies | 21h10

Um crime controverso e o desaparecimento de Anita durante a sua própria festa de aniversário nunca foram resolvidos. Um ano depois, as três filhas e a entretanto reaparecida mãe aceitam dar uma entrevista na qual contam tudo o que se passou, revelando novas pistas sobre esse acontecimento terrível que abalou o País. De Justin Amorim, com Diana Marquês Guerra, Anabela Teixeira, Alba Baptista, José Fidalgo, Pedro Barroso, Aida Gomes, Ruben Rua e João Mota.

Amor em Roma

27/08 | AXN White | 21h25

De forma a tentar uma reaproximação com Summer, a sua problemática filha adolescente, Maggie decide fazer uma viagem a Itália, o lugar onde vinte anos antes passou os melhores meses da sua vida. Apesar do mau humor e constante espírito de contradição de Summer, Maggie sente que este é o momento de viragem de que tanto precisam. É com este estado de espírito que ela reencontra Luca, um italiano por quem, duas décadas antes, esteve profundamente apaixonada.

Transporter: potência máxima

27/08 | FOX | 21h20

Frank (Ed Skrein) está a viver um estilo de vida menos perigoso – pelo menos é o que pensa – ao transportar pacotes confidenciais para pessoas questionáveis. As coisas complicam-se quando Anna (Loan Chabanol) e três cúmplices desta orquestram um assalto a um banco e o rapto do pai de Frank. Tudo faz parte de um grande plano para derrubar um traficante de seres humanos. Agora um peão neste esquema vingativo, o antigo mercenário tem de usar as suas capacidades secretas para jogar o perigoso jogo de Anna.