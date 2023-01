Do thriller ao musical, seis filmes para ver na televisão nos próximos dias

Ao longo desta semana, não faltam propostas para um serão de cinema em casa, algumas delas brindadas com Óscares. É o caso de "La La Land", cuja ação se desenrola em Los Angeles, entre sonhos de amor e carreira. Mas há mais vidas ficionais para acompanhar sem sair do sofá.

O Fundador

28/01 | RTP1 | 23h45

EUA, década de 1950. Ray Kroc é um caixeiro-viajante que percorre o país a vender batedeiras. Um dia, recebe uma encomenda de Richard e Maurice McDonald, dois irmãos que abriram recentemente uma hamburgueria inovadora com grande afluência de clientes. A lógica deste novo espaço é simples, mas nunca antes testada: um serviço ultra-rápido de oferta de hambúrgueres acompanhados de sumos e batata fritas. Kroc, impressionado, encontra aí uma possibilidade de expansão de negócio com um enormíssimo potencial de lucro. Propõe então comprar os direitos de franchise aos pouco ambiciosos irmãos McDonald.

Sete estranhos no El Royale

28/01 | FOX Movies | 21h15

Os atores Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson e Chris Hemsworth lideram o elenco deste poderoso thriller repleto de suspense e revelações surpreendentes. Sete estranhos, cada um com um segredo para enterrar, conhecem-se no El Royale, em Lake Tahoe, um hotel decadente com um passado sombrio. Ao longo de uma noite fatídica, todos terão uma última oportunidade de se redimir – antes que tudo acabe por correr mal. Uma realização assinada por Drew Goddard.

La La Land – Melodia do Amor

29/01 | Cinemundo | 20h20

Sebastian, um pianista de jazz idealista, e Mia, uma aspirante a atriz, conhecem-se em Los Angeles, nos Estados Unidos, e apaixonam-se perdidamente um pelo outro. Só que à medida que a carreira de ambos evolui, vão-se intensificando as pressões para conciliar o seu percurso com a relação. Vencedor de seis Óscares, incluindo o de Melhor Realizador para Damien Chazelle. Com Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K.Simmons e Rosemarie DeWitt.

Ricki e os Flash

29/01 | AXN White | 21h15

Num filme recheado de música e performances ao vivo, Ricki é uma lenda da guitarra que desistiu de tudo pelo sonho de se tornar numa estrela do rock, mas que agora regressa a casa para fazer as pazes com a sua família. Meryl Streep é a protagonista e contracena com a sua filha na vida real, Mamie Gummer. De Jonathan Demme.

A Agente Vermelha

29/01 | Hollywood | 22h

Quando sofre uma grave lesão e vê a sua carreira de bailarina chegar ao fim, Dominika Egorova enfrenta um futuro incerto. As circunstâncias acabam por torná-la, desta forma, na mais nova recruta de uma agência dos serviços secretos que treina jovens para os usar como armas. O realizador deste thriller de suspense é Francis Lawrence e as interpretações estão a cargo dos atores Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling e Mary-Louise Parker.

21 gramas

31/01 | AMC | 23h05

As vidas de Paul (Sean Penn), um professor universitário à espera de um transplante que lhe salve a vida; Jack (Benicio del Toro), um antigo recluso que se refugiou na religião; e Cristina (Naomi Watts), uma dona de casa aparentemente feliz, unem-se depois de um acidente inesperado que acaba por convergir os seus destinos. O equilíbrio espiritual de cada um deles pode ser muito complicado para os restantes, mas nenhum deles perde a vontade de viver e o instinto de se apoiar noutra pessoa.