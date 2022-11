Do terror à ficção científica, sete séries para acompanhar nos próximos dias

Crime, terror, ficção científica caracterizam as séries em destaque, na televisão e em streaming, ao longo desta semana. Entre as sugestões, há uma figura clássica: Chucky, o boneco assassino.

Spiral

Dia 01 | AMC | 22h10

Nesta segunda temporada, um cadáver aparece no porta-bagagens de um carro nos subúrbios de Paris. Laure Berthaud, capitã da polícia, é a responsável pela investigação, sob a supervisão do juiz Roban. A sua equipa também descobre que os traficantes de droga estão a fornecer heroína a vários dos melhores liceus da capital.

Young Royals

Dia 01/11 | Netflix

Estreia da segunda temporada. Príncipe Wilhelm (Edvin Ryding) chega ao colégio interno de Hillerska. Finalmente tem a oportunidade de explorar a sua verdadeira personalidade e descobrir o género de vida que realmente deseja. Começa, então, a sonhar com um futuro cheio de liberdade e amor incondicional, longe das obrigações reais. Mas quando, inesperadamente, se torna no próximo na linha de sucessão ao trono, o seu dilema aumenta entre deixar-se levar pelo amor ou pelo dever.

Chucky

Dia 01/11 | Syfy | 22h15

Estreia da segunda temporada da história em torno de um boneco ruivo e sardento que é possuído pela alma do assassino em série Charles Lee Ray – a mesma trama que esteve na génese dos filmes Child’s play. A série acompanha os acontecimentos posteriores ao aparecimento de Chucky, um boneco vintage, numa venda de quintal dos subúrbios de uma cidade americana. É aí que o caos é lançado, porque uma vaga de assassinatos começa a expor as hipocrisias e os segredos da localidade. Enquanto isso, a chegada de inimigos – e aliados – do passado de Chucky ameaça expor a verdade por trás dos crimes, bem como as origens incontáveis deste demónio em forma de brinquedo.

Father Brown

Dia 02 | Fox Crime | às 22h

Estreia da nona temporada. Nos novos episódios, McCarthy (Sorcha Cusack) recebe uma surpresa de aniversário indesejável quando a sua vida é ameaçada por um misterioso anjo vingador. Quando um assassino de crianças é encontrado morto, o padre Brown deve mergulhar no passado e abrir velhas feridas. E, quando uma alma perturbada do passado retorna, Brown deve investigar o novo capítulo da Igreja de Apolo. O elenco é liderado por Mark Williams na pele de padre Brown.

Blockbuster

Dia 03/11 | Netflix

Timmy Yoon (Randall Park) é um idealista do mundo analógico a viver num universo 5G. Após descobrir que gere o último videoclube Blockbuster dos Estados Unidos, Timmy e os seus funcionários, incluindo a paixoneta de longa data, Eliza (Melissa Fumero), lutam para se manterem relevantes. A única forma de serem bem-sucedidos é recordarem à comunidade de que eles fornecem algo que as grandes empresas não conseguem oferecer, por mais que tentem: laços humanos.

Garcia!

HBO Max

Numa hipotética Espanha dividida e à beira do caos político, Antonia, uma jornalista de investigação, depara-se com uma conspiração nascida há décadas: a existência de um super agente congelado, Garcia, criado num laboratório nos anos 50 pelos serviços secretos do general Franco. Um soldado com uma força sobre-humana e programado para obedecer a ordens sem questionar, que Antonia acaba de despertar. Este sente-se desorientado e confuso num país bastante diferente daquele que conheceu. O velho mundo colide com o presente enquanto Garcia e Antonia aprendem a trabalhar em conjunto à medida que se envolvem numa conspiração política que ameaça derrubar a democracia, a favor de uma nova e violenta ditadura.

A hora do diabo

Amazon Prime Video

Lucy acorda todas as noites às 03.33 horas com visões terríveis. É a hora do diabo. O filho de oito anos não mostra emoções, a mãe fala para cadeiras vazias e a casa é assombrada pelos ecos de uma vida que não é dela. Só quando o nome de Lucy surge ligado a um conjunto de brutais assassinatos é que as respostas que lhe têm escapado acabam por aparecer. Uma série de drama e mistério com Jessica Raine e Peter Capaldi.