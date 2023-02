Do teatro de revista ao mundo do tráfico, oito programas para ver na televisão

Uma revista-cabaré, um programa de cozinha vegetariana e uma série documental sobre a rota do tráfico são alguns dos destaques desta semana.

# Dias Vegetarianos Com Jamie Oliver

Dia 20/02 | 24 Kitchen | às 21h50

Jamie Oliver está de volta à cozinha para lembrar que pratos sem carne também são deliciosos e reconfortantes. Inspirando-se em algumas viagens que faz à Índia, não só reproduz algumas das receitas mais famosas como também reinventa clássicos como hambúrgueres e tartes, sem esquecer a street food. Uma viagem gastronómica com passagem por outros países, incluindo Israel.

# Na Rota do Tráfico Com Mariana Van Zeller

Dia 18/02 | National Geographic | às 22h30

A jornalista Mariana Van Zeller explora o funcionamento dos mercados negros mais perigosos do submundo global. Nesta terceira temporada, vai descobrir segredos sobre o uso de LSD e dos químicos que o compõem, e sobre como o MDMA está rapidamente a transformar os Países Baixos num ponto de acesso ao comércio de drogas. Van Zeller vai também aprofundar a investigação no mundo do cibercrime e das criptomoedas através de esquemas criptográficos e ciber piratas que negoceiam numa das moedas mais valiosas que existem: a informação.

# Homicídio de Uma Desconhecida

Dia 18/02 | AMC Crime | às 22h30

A famosa investigadora de cenas de crime Yolanda McClary colabora com os investigadores enquanto estes trabalham num caso para descobrir a identidade de uma desconhecida e juntar as peças do que lhe aconteceu. Em setembro de 1996, uma mulher é encontrada assassinada no bosque de Oregon, ficando famosa como a desconhecida de Polk County. Durante 24 anos, ela permanece sem ser identificada, até que a antiga polícia forense de Las Vegas descobre a sua identidade, levando um detetive a investigar o homicídio.

# Gala TVI 30 anos

Dia 19/02 | TVI | às 21h30

Festa de celebração das três décadas deste canal de televisão privado português. Transmissão em direto do evento agendado para a Aula Magna, em Lisboa, contando com a presença de muitos dos atuais e antigos rostos da estação.

# Ideiafix e os Irredutíveis

Dia 20/01 | Biggs | às 07h00

No ano 52 a. C., Lutécia é inteiramente ocupada pelos romanos… bem, mais ou menos. É que Ideiafix e os Irredutíveis ainda resistem, agora e sempre, aos invasores. Com as suas partidas, perseguições em alta velocidade e um toque de magia, Ideiafix e os Irredutíveis trazem doses generosas de diversão e aventura. Emissões de segunda a sexta-feira, sempre às 7, 12 e 19 horas.

# Quanto Mais Vida, Melhor

Dia 20/02 | Globo | às 19h30

O aeroporto é o ponto de partida da história de “Quanto mais vida, melhor”, que une Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage). Por motivos distintos, aleatórios e urgentes, os quatro precisam de abandonar o Rio de Janeiro e seguir para São Paulo. Até esse dia, nenhum deles imaginava que as suas vidas já estavam interligadas. A viagem mostra o quanto é possível mudarmos as nossas trajetórias e o quanto estamos predestinados a viver algumas experiências, amores, fracassos e alegrias.

# Acampamento Kikiwaka: Vida no Rancho

Dia 20/02 | Disney | às 16h50

Lou, Parker, Destiny e Noah chegam ao futuro Rancho Kikiwaka em Dusty Tush, no Wyoming. Os conselheiros Noah e Destiny estão ocupados com os campistas recém-chegados, incluindo Bill, um descendente do famoso cowboy Bill Pickett, que prefere laçar gado a sair com os amigos; Winnie, uma menina destemida que ganhou o apelido de Winnie Selvagem por quebrar as regras e ocasionalmente fazer explodir coisas; e Jake, um rapaz descontraído e de fácil trato que é fanático por videojogos. Juntos, vão passar por imensos desafios. De segunda a sexta-feira, às 16.50 horas, de segunda a quinta-feira às 22.50 horas, e ainda aos fins de semana, às 12.55 horas.

# Espero Por Ti no Politeama

Dia 21/02 | RTP1 | às 22h00

Esta revista-cabaré de Filipe La Féria é uma sátira ao Portugal de hoje e uma celebração da vida, da esperança e do otimismo. O elenco conta com Paula Sá, FF, Filipa Cardoso, Filipe de Albuquerque, João Frizza, Bruna Andrade, Jonas Cardoso, Élia Gonzalez, Paulo Miguel Ferreira, Paula Ribas e um corpo de baile dirigido por Marco Mercier, com Augusto Gonçalves, Cláudia Mansos, Denise Martins e Dmitry Aleksandrov.