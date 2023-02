Do romance ao crime, sete séries para acompanhar esta semana

Estreias de temporadas e comédias românticas marcam a programação da semana.

# Sempre que nos apaixonamos

Dia 14/02 | Netflix

Em setembro de 2003, Irene muda-se para Madrid com a bagagem cheia de sonhos e o objetivo de se tornar realizadora cinematográfica. Lá chegada, conhece os melhores amigos da sua vida, assim como Julio, o protagonista perfeito para os seus filmes e a sua vida. Mas o destino reservou-lhe outro guião. Conseguirá este amor chegar a bom porto? “Sempre que nos apaixonamos” é uma comédia romântica e uma história com um toque de nostalgia sobre o amor e a amizade que florescem durante os anos de universidade e a necessidade de cada pessoa encontrar o seu lugar no mundo. Uma série com Georgina Amorós, Franco Masini e Carlos González nos principais papéis.

# Señorita 89

Dia 13/02 | TVCine Emotion | às 22h10

Série latino-americana que acompanha o lado obscuro dos concursos de beleza e a dura realidade que as participantes enfrentam. A ação decorre no ano de 1989 na fazenda La Encantada, propriedade que se esconde nas profundezas de uma floresta, e acompanha as 32 candidatas a Miss México enquanto se preparam para a final. Ilse Salas, Ximena Romo, Bárbara López, Natasha Dupeyron, Leidi Gutiérrez e Coty Camacho são as protagonistas. Jimena Montemayor assina a realização.

# Shakespeare e Hathaway: Detetives Privados

Dia 15/02 | Fox Crime | às 22h50

Estreia da quarta temporada do drama criminal que apresenta um duo de detetives improvável. Frank (Mark Benton) e Lu (Jo Joyner) não são nada parecidos. Ele é um talentoso e rabugento detetive com instintos incríveis e ela é uma antiga cabeleireira com charme e um sentido apurado para os problemas. Os dois não deveriam trabalhar juntos, mas trabalham. Nestes novos episódios, muitos são os crimes que a dupla vai ter de resolver. Frank e Lu são chamados à Silicon Valley de Stratford para ajudar a desmascarar um espião dentro da empresa tecnológica Forosa. Depois, entram no mundo competitivo e repleto de paixão e ciúme das danças de salão e aprendem os perigos de nos apaixonarmos pelo nosso parceiro de dança. Mas não vão ficar por aqui.

# Love to hate you

Dia 10/02 | Netflix

Comédia romântica sobre uma mulher que não suporta perder para os homens e sobre um homem que não confia nas mulheres. Para eles, o amor é uma guerra. Mas todos sabemos que a fronteira entre amor e ódio é muito ténue.

# A Lei de Lidia Poët

Dia 15/02 | Netflix

Na Turim do final do século XIX, o tribunal declara inválida a admissão de Lidia Poët na Ordem dos Advogados, impedindo-a de exercer direito simplesmente por ser mulher. Nas lonas, mas de cabeça erguida, ela encontra trabalho na firma do irmão, Enrico, enquanto prepara um recurso para tentar anular a decisão judicial. Com uma abordagem à frente do seu tempo, Lidia ajuda suspeitos de crimes ao procurar a verdade além das aparências e dos preconceitos. Com Matilda De Angelis e Eduardo Scarpetta.

# Transplant

Dia 16/02 | Fox Life| às 22h20

Estreia da terceira temporada da série em torno de Bashir Hamed (Hamza Haq), um carismático médico sírio do serviço de urgências que se viu forçado a deixar a terra natal e emigrar para o Canadá. Nestes capítulos, as decisões de Bash levam a conflitos com o novo chefe das urgências e Mags (Laurence Leboeuf) continua a dar tudo pela vida dos pacientes. Enquanto alguns médicos se encontram, outros acabam por se perder. Será que, no fim do turno, todos conseguem encontrar o seu caminho?

# Operação Maré Negra

Dia 10/02 | RTP1 | às 22h45

Estreia da segunda temporada. Dois anos depois, Nando está a cumprir pena de prisão enquanto aguarda a sentença final. A sua popularidade atrás das grades não pára de aumentar, conquistando o respeito tanto dos presos comuns como das diferentes facções do tráfico de droga que pretendem controlar a cadeia. E todas desejam contar com a coragem e determinação do jovem ex-pugilista que secretamente faz negócios entre eles. Com Jorge Lopez, Soraia Chaves e Pêpê Rapazote.