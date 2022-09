Do programa infantil ao documentário: o que ver esta semana

"A Bicicleta do Mike", na BabyTV, e "Terim", documentário da Netflix, estão entre as sugestões desta semana da Evasões, no que respeita à programação televisiva.

Terça-feira, 13 de setembro

Infantil/ 10h30 / Baby TV

A bicicleta do Mike

Mike tem uma oficina de bicicletas onde todos vão quando têm um problema. Ele está sempre pronto a ajudar os amigos.

Quarta-feira, 14 de setembro

Doc Reality / 22h00 / AMC Break

Polícia sem Censura

Esta série segue os polícias de Los Angeles, Nova Iorque, Miami e Detroit à medida que enfrentam casos de crime.

Quinta-feira, 15 de setembro

Documentário / Netflix

Terim

A vida e a história de Fatih Terim, o famoso futebolista e treinador turco. A ascensão de uma lenda do futebol amada e odiada.