Do pão de Mafra ao chocolate, eventos gastronómicos para ir esta semana

Cinco sugestões de festivais e iniciativas gastronómicas para um fim de semana bem temperado pelo país. Entre peixe de rio, pão de Mafra, cozinha de fogo, chocolate e clássicos da lezíria ribatejana, basta escolher.

Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana, Samora Correia

5 a 14 de julho

Durante dez dias, cozinha e música andam de mãos dadas na Praça da República, em Samora Correia. É este o largo que acolhe a 34.ª edição do Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana. A iniciativa é de entrada gratuita e conta com a degustação de clássicos regionais – um dos casos é o cabresto, um doce em forma de pastel. Na programação deste festival, organizado pela Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora, está incluído o 24.º Festival de Carnes Bravas, o 16.º Concurso de Arroz Doce e o 15.º Festival do Torricado de Bacalhau. No palco, haverá animação musical ao longo dos dias. Saiba mais aqui.

Festival do Peixe de Rio, Proença-a-Nova

5 e 6 de julho

Sopas de peixe e peixe frito são clássicos na gastronomia de São Pedro do Esteval, freguesia beirã que acolhe mais uma edição do Festival do Peixe do Rio. As espécies que habitam no rio Ocreza e na ribeira da Pracana – o barbo e a boga são alguns exemplos – protagonizam o certame, que acontece a partir das 18h30 na sexta e das 11h no sábado, ambos os dias até de madrugada. Além dos pontos de comes e bebes, haverá música ao vivo de acordeonistas, orquestras, bandas e DJs, e a presença de Carolina Correia, vencedora do “Masterchef Júnior”, que vai cozinhar ao vivo. Saiba mais aqui.

Festival do Pão, Mafra

5 a 14 de julho

O Jardim do Cerco volta a acolher o festival que dá palco a um dos produtos-estrela deste concelho. A 12.ª edição do Festival do Pão contará com a presença de panificadores da zona e, pela primeira vez, juntam-se à festa produtores de outros pontos do país. Tascas de comes e bebes, artesanato, doçaria, atividades para os mais novos, sessões de leitura, oficinas e workshops compõem o extenso cartaz da iniciativa, de entrada livre. À noite, há sempre música ao vivo: este ano, o cartaz tem nomes como Ricardo Ribeiro, Buba Espinho e Anjos. Saiba mais aqui.

Dia Mundial do Chocolate, Vila Viçosa

6 e 7 de julho

Para festejar a efeméride, que se assinala a 7 de julho, o Alentejo Marmòris Hotel & Spa preparou um fim de semana especial, em parceria com a chocolataria artesanal Pedaços de Cacau, aberto a todos. A 6 de julho, o chef Hugo Bernardo cria um jantar temático, inspirado no cacau, que conta com foie gras, chocolate e maracujá como entrada; vazia angus com molho de chocolate e pimenta-rosa como prato principal; e morangos e texturas de chocolate, flor de sal e malagueta como sobremesa (50 euros/pax sem bebidas). Do bar, sai ainda um cocktail criado para a ocasião, um Expresso Martini com lascas de chocolate e flor de sal. A 7 de julho, além dos produtos da Pedaços de Cacau a reforçar o pequeno-almoço, às 11h decorre um showcooking com Raquel Lima, a artesã que criou esta marca, que ensinará a fazer bombons, terminando-se com uma degustação (17 euros). As reservas devem ser feitas pelo 268887010 e há preços especiais para quem queira incluir estadia.

Chefs On Fire, Santarém

5 a 7 de julho

A iniciativa gastronómica, que enaltece o slow cooking e a cozinha de fogo, volta a percorrer o país com o seu formato-pop. Desta vez, será Santarém a receber o certame, no Jardim das Portas do Sol, entre 5 e 7 de julho. Junto ao firepit, ao almoço ou ao jantar, estará um leque renomado de chefs, a começar por Rodrigo Castelo (Ó Balcão), embaixador do evento, ao qual se juntam nomes como Ana Moura (Lamelas), Rui Santos (Deselegante), César Vitorino (Foco), Filipe Manhita (Fortaleza do Guincho), João Francisco Duarte (Soão), João Saloio (Mãe), Diogo Caetano (Terruja), Alexandre Silva (Loco), Filipe Ramalho (Pateo Real), Maurício Lage (Amassa) e Annakaren Fuentes (O Pastus). Para emparelhar, há música ao vivo de artistas como Cláudia Pascoal, Iolanda e Ana Lua Caiano. Os bilhetes podem ser comprados aqui.