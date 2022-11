Do norte ao algarve, cinco sugestões de locais para fazer birdwatching

Cinco sugestões de zonas propícias à observação de aves, de Esposende até Vila Real de Santo António, passando por Vila do Conde, Sesimbra, Montijo e Grândola.

Avifauna de Esposende

Com um guia lançado em 2021 e disponível gratuitamente no site da Câmara Municipal, percebe-se rapidamente onde a observação de aves nesta região deve começar. Há observatórios e passadiços que se estendem do estuário do Rio Neiva à Apúlia. Há também placas informativas que facilitam a identificação das espécies.

Espaço Interpretativo da Lagoa Pequena (Sesimbra)

Gerido pela SPEA e localizado em Sesimbra, encontramos um espaço em que observatórios e passadiços se fundem com a natureza. Aqui é possível avistar algumas espécies com importância a nível europeu, como é o caso do camão, do garçote ou da garça-vermelha. Há horários e dias de funcionamento a ter em conta.

Reserva Ornitológica do Mindelo (Vila do Conde)

Localizada em Vila do Conde e criada em 1957, atualmente considerada paisagem protegida, foi a primeira área classificada do país. Além da grande diversidade de fauna e flora, o grande tesouro deste local são as aves, com registo de mais de uma centena de espécies. Há um trilho marcado para ficar a conhecer esta reserva.

Observatório de Aves do Saldanha (Montijo)

Foi em 2017 que a Câmara Municipal do Montijo – através do projeto VEM (Valorização dos Ecossistemas do Montijo) edificou este posto de abrigo, em madeira, no sapal em frente à Quinta do Saldanha. De fácil acesso, o equipamento encontra-se orientado diretamente para o Tejo e permite observar a biodiversidade de avifauna existente na Zona Ribeirinha do Estuário.

Abrigos de Observação de Aves na Lagoa de Melides (Grândola)

Em abril do ano passado, o Município de Grândola abriu o segundo abrigo para birdwatching da lagoa de Melides. O primeiro, inaugurado em 2017, localiza-se perto da praia na parte sul da lagoa. O mais recente, também na zona sul, está junto ao Clube de Campismo de Lisboa de Melides. Por ali, andam mais de 180 espécies de aves.

Observatório de aves do Cerro do Bufo (Castro Marim e Vila Real de Santo António)

A Associação Odiana, em colaboração com o ICNF, ergueu há dois anos, no percurso Cerro do Bufo na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, o segundo abrigo de observação de aves. Isto, depois de no ano anterior ter aberto um no percurso do Sapal de Venta Moinhos. O Cerro do Bufo é um trilho privilegiados para a nidificação das aves aquáticas, por isso, são estas que mais se encontram.