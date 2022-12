Do glamour de Paris aos jogos de sobrevivência, sete séries em destaque

Novas temporadas de séries como "Emily em Paris" ou "Alice in Borderland", sem esquecer as clássicas histórias de Natal. Eis algumas propostas para acompanhar, em streaming, nesta semana.

Fire Country

20/12 | FOX | 22h15

Baseado nas experiências de vida do criador Max Thieriot, nomeadamente no seu crescimento numa área da Califórnia propensa a incêndios, “Fire country” conta a história de Bode, um jovem que se encontra à procura de remissão e, por isso, alista-se num programa não muito convencional de combate a incêndios naquela zona. Aí, presidiários auxiliam bombeiros de elite a extinguir incêndios florestais massivos e imprevisíveis. Uma tarefa de alto risco. Para ver todas as terças-feiras.

Emily in Paris

21/12 | Netflix

Estreia da terceira temporada. Um ano após a mudança de Chicago para um emprego de sonho em Paris, Emily vê-se numa encruzilhada crucial em cada faceta da sua vida. Perante duas escolhas bem diferentes, terá de decidir a quem é verdadeiramente leal – tanto no trabalho como na vida amorosa – e o que essas decisões representam para o seu futuro em França, isto sem nunca deixar de se embrenhar nas aventuras e surpreendentes reviravoltas da vida em Paris. A produtora e atriz Lily Collins regressa ao papel de Emily Cooper. Darren Star também está de volta para encabeçar esta terceira temporada, juntamente com Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat e Samuel Arnold.

Veterinário de Província

21/12 | Disney+

Estreia da terceira temporada. Recém-graduado do Glasgow Veterinary College, James Herriot segue o sonho de se tornar veterinário na região dos Yorkshire Dales. Descobre rapidamente que tratar dos animais passa muito pelos respetivos donos e os agricultores da zona são difíceis de agradar. Nova versão da série de 1978 com base nos livros do cirurgião veterinário Alf Wight. Com Nicholas Ralph, Samuel West, Anna Madeley, Callum Woodhouse e Rachel Shenton.

Alice in Borderland

22/12 | Netflix

Um jovem desempregado obcecado com videojogos deu subitamente consigo numa versão estranha e vazia de Tóquio, na qual ele e os amigos têm de competir em jogos perigosos para sobreviver. Nesta segunda temporada, de forma a resolver o mistério de Borderland e regressar ao seu mundo, Arisu e os companheiros têm de enfrentar jogos ainda mais difíceis e perigosos.

O Recruta

Netflix

Série em torno de Owen Hendricks (Noah Centineo), um jovem advogado da CIA, cuja primeira semana no trabalho acaba virada do avesso quando descobre uma carta ameaçadora de Max Meladze (Laura Haddock), um antigo ativo da agência que planeia denunciá-lo a menos que seja exonerada de um crime grave. Owen cedo se vê embrenhado num mundo perigoso e absurdo de politiquices com jogadores maliciosos, enquanto viaja pelo mundo na esperança de completar a sua missão.

Romulus

HBO Max

Estreia da segunda temporada. Lazio, século VIII a.C. Num mundo primitivo, o destino de todos é decidido pelo poder implacável da natureza e dos deuses. Os 30 povos da Liga Latina viveram durante anos sob a liderança do rei de Alba, mas a seca e a fome ameaçam a paz e a vida dessas cidades. Para lá dos povoados, a floresta, um lugar escuro habitado por criaturas cruéis e misteriosas. “Romulus” é a história épica e hiper-realista da génese de Roma. A história deste mundo através dos olhos de três personagens marcadas pela morte, solidão e violência: Iemos, príncipe de Alba, Wiros, um jovem órfão escravo, e a também jovem vestal Ilia. Com Andrea Arcangeli, Giovanni Buselli e Francesco Di Napoli.

Tempestade de Natal

Netflix

Dezembro de 2022. Um grupo chega ao aeroporto de Oslo, a capital norueguesa. Uns vêm dar as boas-vindas aos seus entes queridos, outros vão embarcar para visitar as famílias e há ainda quem tente escapar ao Natal. Mas, de uma forma ou de outra, as missões correm-lhes mal e todos ficam retidos no aeroporto. O relógio não pára e faltam 24 horas para o Natal. O que podem eles fazer? Uma minissérie de seis episódios, com interpretações de Jan Gunnar Røise, Ida Elise Broch e Dennis Storhøi.