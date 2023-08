Do drama à comédia, sete séries para acompanhar nesta semana

Seja na televisão ou nas plataformas de streaming, não faltam séries para ver por estes dias, inclusive, em português. É o caso de "Glória", um drama ambientado na Guerra Fria, e de "Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo", que se encontra no pólo oposto, pelo humor.

Cangaço Novo

Amazon Prime Video

No nordeste brasileiro, Ubaldo (Allan Souza Lima), um bancário que mora em São Paulo e que poucas memórias tem da infância, conhece as irmãs – Dilvânia (Thainá Duarte) e Dinorah (Alice Carvalho) – e percebe o quanto a vida delas é afetada pelos problemas estruturais do Brasil, como o crime organizado ou a corrupção na política. Para cumprir o legado do pai, Ubaldo torna-se o novo líder de um gangue que promete revirar a região. Uma série ainda com Ricardo Blat, Marcélia Cartaxo e Hermila Guedes.

Mask Girl

Netflix

Durante o dia, Kim Mo-mi é uma mulher igual a tantas outras, que trabalha num escritório e tem complexos com a sua aparência. À noite, transforma-se numa “camgirl”, que esconde o rosto com uma máscara. De repente, vê-se envolvida num incidente e a sua vida – assim como o segredo que tanto guarda – fica virada do avesso. Um thriller sul-coreano com Elaine Wang no papel principal. Go Hyun-jung, Ahn Jae-hong, Yeom Hye-ran e Jolene Kim à frente do elenco. A realização e o argumento são da autoria de Kim Yong-hoon.

Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo

21/08 | RTP1 | 21h

A vida em Curral de Moinas é abalada quando Quim descobre que tinha um pai, que lhe deixa em herança um banco, o prestigiado BICO (Banco Internacional de Crédito Oficial). Assim, a dupla ruma a Lisboa, passando a ter uma vida de luxo, com direito a vinhos de rolha e carros com mais de 20 cavalos. Mas o dinheiro e a grande cidade corrompem Quim. Será que a amizade entre os dois amigos vai resistir? Será que Quim consegue gerir o BICO se nem consegue fazer um troco? Será que a noite da capital está preparada para a monocelha de Zé? Uma comédia com João Paulo Rodrigues e Pedro Alves como protagonistas. Ainda com Sofia Ribeiro, Rui Unas, Júlia Pinheiro e Diana Nicolau.

Glória

21/08 | RTP1 | 22h30

Passada em Portugal na década de 1960, “Glória” mostra como uma aldeia do Ribatejo se transformou, durante os últimos anos do salazarismo, num improvável palco da Guerra Fria, onde forças americanas e soviéticas se debateram em manobras de sabotagem em busca do controlo europeu. No centro desta história encontra-se João Vidal, um jovem oriundo de uma família afeta ao regime fascista que vigorava em Portugal, recrutado pelo KGB depois de se ter politizado na guerra do Ultramar e a trabalhar atualmente como engenheiro para os americanos. João será envolvido nas teias do mundo da espionagem, questionará as suas lealdades e compreenderá que qualquer que seja a fação que defenda, o mundo, principalmente o da espionagem, nunca é a preto e branco.

Lighthouse

22/08 | Netflix

O músico de sucesso Gen Hoshino e o humorista Masayasu Wakabayashi encontram-se para falar de trabalho, família e das suas esperanças para o futuro. “Lighthouse” conta com a produção de Nobuyuki Sakuma (o mesmo de “Last one standing”).

Star Wars: Ahsoka

23/08 | Disney+

Da equipa de criadores liderada por Jon Favreau, responsável pelo fenómeno global do Disney+ “Star wars: The Mandalorian”, chega esta série live-action. Uma aventura em que a antiga Jedi Ahsoka Tano (interpretada por Rosario Dawson) viaja de um extremo a outro da galáxia em busca do Grande Almirante Thrawn, um antigo comandante no Império. Com Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno, Mary Elizabeth Winstead e Ray Stevenson.

Ragnarok

24/08 | Netflix

Estreia da terceira temporada. Drama de autodescoberta inspirado na mitologia nórdica, com uma abordagem sob uma nova perspetiva. A série passa-se na vila fictícia de Edda, situada entre a majestosa natureza da Noruega, e gira à volta dos habitantes, que talvez sejam mais do que o que aparentam ser. À sua volta, o mundo vai mudando drasticamente: polos a derreter, invernos quentes e aguaceiros violentos. Dir-se-ia até que vem aí outro Ragnarok.