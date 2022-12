Do circo ao bailado, seis programas natalícios para acompanhar pela TV

Cinema de animação, música, dança e música são algumas propostas em destaque na televisão, nesta quadra natalícia.

O Mickey salva o Natal

Dias 24 e 25/12 | Disney Junior | A várias horas

Mickey quer organizar o Natal perfeito para os seus amigos numa cabana na floresta, coberta de neve e aconchegante. No entanto, está tão focado nas decorações que deita fora sem querer o brinquedo especial do Pluto, durante um jogo do busca. Isto faz com que Pluto provoque um acidente com o trenó do Pai Natal, que perde todas as prendas das crianças da Cidade Diversão. Com o tempo a esgotar-se na véspera de Natal, Mickey, Pluto e os seus amigos têm de viajar até ao Polo Norte para salvar o Natal e aprender o verdadeiro significado da época natalícia. Sexta-feira às 10h, 14h30, 20h30 e 22h; fim de semana às 11h, 13h, 13h30, 17h, 19h e 21h.

Monte Carlo Circus Festival: The Best Acts Over The Past 10 Years

Dia 24/12 | RTP1 | às 17h

Os melhores momentos dos últimos dez anos do mais conceituado Festival Internacional de Circo. As melhores atuações de acrobatas, trapezistas, palhaços e muitos outros artistas que fazem sonhar pequenos e graúdos.

Circo de Natal

Dia 24/12 | RTP1 | 21h

A magia do circo chega à RTP1 com um espetáculo repleto de brilho, magia e atuações incríveis. E, claro, com a presença de figuras do canal como Jorge Gabriel, Sónia Araújo, José Carlos Malato, José Pedro Vasconcelos, Sílvia Alberto, Fernando Mendes, Miguel Vital, Hélder Reis, Vanessa Oliveira e João Paulo Rodrigues. A estes junta-se Toy, que assegura os momentos musicais.

Tubarão Branco, Natal Mortal

Dia 24/12 | Discovery | 21h

Os tubarões também voltam para casa no Natal, com o Discovery Channel a convidar os telespectadores a passar uma emocionante noite de Natal em busca do grande tubarão branco.

The Snow Queen

Dia 24/12 | RTP2 | 21h55

Bailado inspirado no clássico conto de Hans Christian Andersen, com música de Nikolai Rimsky-Korsakov, numa produção do Scottish Ballet. Da agitação de um mercado de inverno aos arrepios de uma floresta de conto de fadas, a proposta passa por embarcar numa viagem ao palácio gelado da Rainha da Neve, onde esta se encontra rodeada por fragmentos gelados de um espelho encantado. Ao longo do caminho, os espectadores deparam-se com um elenco colorido de personagens, desde jovens amantes separados por um feitiço até um diretor de circo com alguns truques na manga. Com coreografia de Christopher Hampson e design do premiado cenógrafo e figurinista Lez Brotherston, esta história de amor e amizade irá certamente encantar toda a família!

Tozé Brito (de)Novo – Concerto Solidário Novo Futuro

DIA 26/12 | RTP1 | 23h30

“Tozé Brito (de) Novo” presta homenagem a um dos maiores e mais profícuos compositores da música portuguesa. Editado no final do ano passado, o disco reúne nomes variados do panorama atual e foi apresentado pela primeira (e única) vez ao vivo no âmbito do Concerto Solidário Novo Futuro. A noite contou com a presença de Ana Bacalhau, António Zambujo, B Fachada, Benjamim, Catarina Salinas, Joana Espadinha, Miguel Guedes, Mitó, Samuel Úria, Selma Uamusse, Rita Redshoes, Tiago Bettencourt e Tomás Wallenstein. Teve ainda a participação especial de Helena Coelho (do icónico grupo Doce). Todos se juntaram para a melhor das causas – ajudar crianças e jovens.