Do barro à mesa: Suzana Barros de Brito lança marca de cerâmicas Terr.a.mar

Terr.a.mar, assim se chama a marca de cerâmicas utilitárias e decorativas de Suzana Barros de Brito, empresária à frente dos restaurantes Tágide, em Lisboa. As peças podem ser compradas no restaurante, onde são utilizadas, bem como na página de Instagram.

Suzana Barros de Brito, autora da Terr.a.mar, conta que a cerâmica entrou na sua vida muito cedo, quando começou a pintar azulejos aos 15 anos num curso de verão. “Licenciei-me em Peritagem de Arte na Escola Superior de Artes Decorativas e trabalhei durante muitos anos na área do património artístico na Sotheby’s e noutras casas leiloeiras. Mesmo quando entrei na restauração, com o Tágide, a arte esteve presente. Apaixonei-me pelo edifício histórico e pela coleção de azulejos do século XVIII”, lembra.

Líder há 15 anos dos destinos do Tágide e do Tágide Wine & Gastrobar, ambos no Largo da Academia Nacional de Belas Artes, no Chiado, Suzana conta que sempre gostou de pintar azulejos e foi esse passatempo que lhe trouxe paz de espírito nos confinamentos impostos pela pandemia. Regressou então à cerâmica e a primeira peça que lhe saiu do trabalho manual foi um vaso com folhas removíveis, símbolo orgânico e de crescimento. As encomendas surgiram e fizeram o negócio germinar.





Todas as peças da Terr.a.mar têm o mar pelo qual é “apaixonada”, e a terra, que lhe dá a matéria-prima, como fontes de inspiração. A união das iniciais lembra também os nomes dos filhos Tomás, António e Mafalda. “É tudo feito por mim com diferentes tipos de barro [branco, terracota e preto]. Vou criando ao sabor da inspiração, daí as peças serem tão orgânicas e às vezes distintas do desenho inicial”. A coleção inclui pratos de servir e de amuse-bouche, taças para manteiga e azeite e várias jarras.

Lisas ou rugosas, a lembrar um coral marinho, uma concha ou com escamas em folha de ouro, todas são vidradas a alta temperatura para poderem ser usadas em contexto de cozinha. O processo decorre n’ A Loja do Ceramista, em Oeiras, onde Suzana Barros de Brito se concentra todas as segundas-feiras ao lado de outros ceramistas – com quem organiza também exposições coletivas. “Os restaurantes são cada vez mais espaços de experiências e o detalhe da loiça conta para isso”.

Terr.a.mar

Peças à venda nos restaurantes Tágide, em Lisboa, e no Instagram @terr.a.mar.

Também disponíveis por encomenda. Preços entre 30 e 140 euros.