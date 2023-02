Dino Parque Lourinhã sopra cinco velas com descontos e atividades

Os cinco anos do Dino Parque Lourinhã assinalam-se este mês, nos dias 11 e 12, e são celebrados com preços especiais para os mais novos, além de atividades como visitas guiadas e pinturas faciais.

Em 2018, Portugal via nascer o seu maior parque temático com dinossauros. Em 2023, o Dino Parque Lourinhã celebra o quinto aniversário com descontos para os mais novos, no fim de semana de 11 e 12 de fevereiro. Durante estes dois dias de celebração, o espaço vai contar com várias atividades, com destaque para pinturas faciais, visitas guiadas e conversas com um paleontólogo. Em comunicado, o Dino Parque convida miúdos e graúdos a comemorar esta data com o Lori, a mascote do parque, com quem podem cantar os parabéns e tirar uma fotografia.

Luís Rocha, diretor geral do Dino Parque Lourinhã, diz que “os últimos cinco anos têm trazido muitas descobertas e satisfação” àquele parque temático. “Este ano que passou atingimos um milhão de visitantes, o que nos deixa com a sensação de dever cumprido ao promover a aprendizagem sobre estes espetaculares animais que habitaram o nosso planeta, e num cenário em plena natureza. 2023 promete ainda mais novidades”, acrescenta o responsável do parque, onde estão mais de 180 modelos de dinossauro à escala real, espalhados pelos quatro percursos pedestres existentes.

Todas as crianças entre os quatro e os 12 anos têm desconto de 50% no bilhete de entrada nos dias 11 e 12. Este desconto aplica-se a bilhetes comprados na bilheteira física do Parque, não sendo possível acumular esta oferta com outras promoções. O Dino Parque Lourinhã está aberto ao público das 10 às 17 horas. As últimas entradas acontecem às 15.30 horas.