Dicas para planear refeições no novo livro de Isabel Zibaia Rafael (e uma receita rápida)

No livro “Planear, cozinhar e congelar”, Isabel Zibaia Rafael ensina a confecionar as refeições da semana de forma simples e rápida. Basta seguir o método de pré-preparações da criadora do blogue Cinco Quartos de Laranja.

É um livro muito prático, cheio de dicas para otimizar o tempo passado na cozinha, com o frigorífico e o congelador como aliados, aquele que Isabel Zibaia Rafael acaba de lançar. Em “Planear, cozinhar e congelar”, a criadora do blogue Cinco Quartos de Laranja mostra como confecionar as refeições da semana de maneira fácil e rápida, com ganhos para a saúde e para a carteira, seguindo um método de pré-preparações que permite ter o almoço ou o jantar prontos em cerca de 20 minutos. Pode ser algo tão simples como cozer, de antemão, ovos para usar em lanches, saladas, pratos principais e sopas (picados); ou assar carne que vai bem com diferentes acompanhamentos, numa frittata e até numa sandes.

Na sua mais recente obra, Isabel Zibaia Rafael explica, pois, as vantagens de cozinhar em quantidade e de recorrer a ingredientes versáteis, que se traduzem em diversidade à mesa sem grande esforço. O seu método de pré-preparações assenta em ingredientes ou bases alimentares, ou seja, passa por cozinhar matérias-primas ou pratos que vão ser guardados no frigorífico ou no congelador, para depois dar origem a outros. Por exemplo, partindo de um caril de atum, pode-se fazer caril de atum com espinafres e grão, pão recheado com caril de atum e queijo ou folhados de caril de atum – as quatro receitas constam do livro.

Pelo meio, a autora vai deixando conselhos sobre como poupar nas idas ao supermercado, ou como organizar o frigorífico de modo a prolongar a vida dos alimentos e evitar que fiquem esquecidos e desaproveitados. Também ensina a demolhar bacalhau, o que congelar ou não, e como congelar. Essas e outras informações úteis são transmitidas com clareza, ou não tivesse Isabel feito vida no ensino, antes de se dedicar à cozinha. Além de manter desde 2006 o blogue Cinco Quartos de Laranja, tem vários livros publicados e orienta oficinas e sessões de cozinha ao vivo. E continua a criar receitas que cruzam a tradição portuguesa com uma variedade de influências, colhidas em viagens ou leituras.

Planear, cozinhar e congelar, de Isabel Zibaia Rafael

Marcador

192 páginas

PVP: 20,90 euros

RECEITA

Caril de atum com espinafres e grão-de-bico

Ingredientes (4 pessoas):

500 g de caril de atum

300 g de grão-de-bico cozido

50 g de espinafres

100 ml de leite de coco

¼ de limão

Coentros picados q.b.

Para o arroz de açafrão:

1 medida de arroz basmati

5 medidas de água

2 colheres de sopa de azeite

½ colher de chá de açafrão-da-índia

Sal q.b.

Preparação:

Lavar o arroz até que a água fique clara.

Deitar o arroz basmati na água a ferver. Adicionar o azeite, o açafrão-da-índia e sal a gosto.

Mexer o arroz, tapar o recipiente e deixar cozer em lume brando durante 10 minutos.

Escorrer o excesso de líquido. Mexer o arroz antes de servir para que fique solto.

Para o caril, misturar todos os ingredientes. Levar ao lume e deixar cozinhar lentamente em lume brando, até os espinafres perderem volume. Se necessário, retificar o sal.

Regar o caril com o sumo de limão e polvilhar com os coentros picados.

Servir o caril com arroz de açafrão.