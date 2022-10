Destrinco estreia-se no Porto com abertura da Alameda Militar ao público

Iniciativa decorre de 15 a 23 de outubro e pretende dar vida a áreas urbanas abandonadas ou inacessíveis.

Destrinco, da responsabilidade do coletivo de arquitetura Oitoo, procura integrar zonas adormecidas na rede de percursos do Porto. Para tal, esta primeira edição institui um atalho entre a Rua da Constituição e a Rua de Egas Moniz, abrindo a Alameda do antigo Quartel do Monte Pedral.

Desperta-se também as zonas esquecidas com uma série de propostas artísticas que apelam ao atravessamento destas vias temporariamente públicas, seja por peões ou ciclistas. O programa inclui para os fins de semana de 15 e 16 e de 22 e 23 de outubro, entre as 11 e as 19 horas, oficinas para crianças, pinturas murais colaborativas, DJ sets e visitas guiadas criadas por artistas e coletivos da cidade. Já durante a semana, o espaço, aberto a todos durante a parte da manhã, conta com oficinas direcionadas a escolas da vizinhança.

O Clube de Desenho, Casa das Brincadeiras, Rita Galante e Mónica Faria, café au lait, talkie-walkie e Sonoscopia são algumas entidades participantes num projeto apoiado pela Câmara Municipal do Porto.