Destaques TV: sete programas para ver nos próximos dias

Eis os destaques desta semana.

# A Vida nas Ilhas

Dia 18/08 | Casa e Cozinha | às 21h00

Estreia da quarta e última temporada. O programa traz para o ecrã mais oito ilhas onde abunda a diversidade, como Marajó (no Brasil), Ibiza e Vietname. Para ver de segunda a sexta-feira, às 21 horas.

# A Ascensão e Queda da Civilização Maia

Dia 19/08 | National Geographic | às 13h00

Décadas de investigação não conseguiram desvendar os segredos mais profundos dos maias. Esta série documental segue a equipa de arqueólogos que desenterram novas provas que transformam as ideias há muito defendidas sobre esta sociedade, nomeadamente as suas origens, como aprenderam a construir pirâmides imponentes, o desenvolvimento de calendários sofisticados, porque abandonaram as suas vastas cidades e o que aconteceu quando os espanhóis as invadiram. Estes arqueólogos utilizam nova tecnologia para localizar estruturas escondidas em florestas densas e descobrir monumentos e pirâmides que poderiam ter sido feitos pela primeira geração da civilização maia.

# Tesouros Malditos

Dia 22/08 | História | às 22h15

Nova série documental que desvenda o lado negro de objetos valiosos e sombrios, associados à loucura, à miséria e até à morte dos seus criadores, descobridores ou simples titulares. Com ajuda de alguns de arqueólogos e cientistas, estes dez episódios, exibidos a partir das 22,15 horas até dia 12 de setembro, levam os espectadores a viajar por todo o mundo em busca de alguns dos tesouros mais célebres da história. De Tutankhamon ao exército de terracota chinês, do diamante Hope à Sala Âmbar russa – todos os objetos analisados deslumbraram e aterrorizaram aqueles os procuraram e encontraram.

# Hermeto Pascoal & Grupo

Dia 19/08 | RTP2 | às 22h55

Concerto gravado no CCB, em Lisboa, pelo músico brasileiro Hermeto Pascoal, reconhecido pelo seu papel na história da música, pelo talento como instrumentista, arranjador, improvisador e compositor. Aos 84 anos, Pascoal salta e dança no palco como se fosse um jovem. Multi-instrumentista, toca vários teclados, flauta baixo, melódica, acordeão de oito baixos, entre outros, rodeado pelo seu igualmente lendário grupo, formação que mantém a tradição desde os anos 1970.

# Cold War & Cinema

Dia 22/08 | RTP2 | às 23h55

A Segunda Guerra Mundial chega ao fim. Estados Unidos e União Soviética lutaram como aliados contra as potências do Eixo. No entanto, a relação entre as duas nações era tensa. Os americanos há muito que desconfiavam do comunismo soviético e do governo do líder russo Estaline. Os soviéticos ressentiam-se da recusa americana em tratar a URSS como parte legítima da comunidade internacional e da sua entrada atrasada na Segunda Guerra Mundial, o que fez crescer o número de mortos russos. Ao longo de três episódios, a série revisita os filmes que contaram as histórias da época, desde a propaganda ao medo do nuclear, sem esquecer as mudanças na sociedade americana, os jogos de espionagem da CIA, KGB e MI5 e a ascensão e queda da URSS e da Alemanha Oriental.

# Pompeia debaixo de fogo

Dia 24/08 | National Geographic | às 23h00

Outrora uma cidade romana vibrante e extensa, Pompeia ficou debaixo de cinza e rocha, durante séculos, na sequência da erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Além disso, a urbe foi quase destruída uma segunda vez, durante a Segunda Guerra Mundial. “Pompeia debaixo de fogo” segue a missão de uma equipa científica que tenta encontrar a localização exata das bombas, de modo a salvar esta cidade antiga de uma nova devastação. E, através do trabalho desta equipa, promete-se resolver o mistério que envolve as razões pelas quais Pompeia foi um alvo americano e britânico durante o conflito de 1939-45.

# Joker

Dia 21/08, RTP1, às 21h30

Vasco Palmeirim está de volta com o conhecido concurso de cultura geral. Um concorrente, com a ajuda de sete Jokers e de um Super Joker, responde a 12 perguntas com o objetivo de conquistar os 50 mil euros de prémio máximo.