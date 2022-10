Destaques TV: oito programas para ver esta semana

Uma série documental sobre os parques naturais de Portugal, o bailado do Quebra-Nozes, e a celebração da Semana Mundial do Espaço com programas especiais, são algumas das propostas desta semana.

# Parques Naturais de Portugal

Dia 10/10 | Odisseia | às 22h30

O Parque Nacional da Peneda-Gerês, a Serra da Estrela, a ilha da Madeira, a Costa Vicentina e a Ria Formosa são as cinco zonas com parques naturais que aqui se dão a conhecer e que têm em comum o facto de serem áreas protegidas, onde a flora e a fauna se podem desenvolver sem qualquer interferência humana. Com exibição nas noites de segunda-feira e produzida em 2021, esta série documental de cinco episódios com 60 minutos cada quer mostrar Portugal para lá dos 600 quilómetros de costa.

# Resgate abaixo de zero

Dia 07/10 | National Geographic | às 23h

A cada inverno, as tempestades de neve transformam as passagens montanhosas da Noruega em algumas das estradas mais perigosas da Europa, bloqueando rotas comerciais vitais e, em casos extremos, causando acidentes fatais. Compete a um grupo de camionistas especializados em salvamento ajudar a prevenir desastres e, para isso, confiam na sua engenhosidade, inteligência e bravura para conseguir o perfeito “Resgate abaixo de zero”, de forma a garantir mais um dia de pagamento. Este doc reality acompanha-os.

# O Quebra-Nozes

Dia 08/10 | RTP2 | às 22h

O bailado do conto de fadas mais célebre, numa produção de Peter Wright, considerada uma das mais belas de sempre. O mágico, Drosselmeyer, dá a Clara, uma estudante de bailado, uma boneca quebra-nozes. Quando o relógio toca a meia-noite, sonhos e magia são desencadeados enquanto a boneca ganha vida. Com a companhia The Australian Ballet, numa encenação em que a célebre música de Tchaikovski, revelada em 1892, é interpretada pela Orquestra de Vitória.

# Alice na sua maravilhosa pastelaria

Dia 08/10 | Disney Junior | às 08h30

Cozinhar é particularmente divertido em “Alice na sua maravilhosa pastelaria”. O enredo gira em torno de uma jovem que herda o livro de receitas encantado da bisavó e se torna responsável pela confeitaria do País das Maravilhas. Aqui, descobre a magia da comida e a capacidade de a mesma aproximar as pessoas. Enquanto explora o reino em múltiplas aventuras culinárias, Alice é acompanhada pelos seus amigos, Princesa Rosa e Chapelito, em conjunto com os seus animais de estimação, Fergie e o Gato de Cheshire. São novos episódios para ver aos fins de semana, às 08h30, 11h30, 16h00 e 19h00.

# A odisseia dos animais

Dia 09/10 | Odisseia | às 16h

Uma viagem à volta do mundo para descobrir de onde vêm os animais simbólicos de cada um dos cinco continentes. Há 65 milhões de anos, os dinossauros desapareceram da Terra, permitindo o advento de mamíferos em todos os continentes. Cientistas usam a mais recente investigação da paleontologia evolucionária para narrar a saga de 65 milhões de anos de animais que julgamos conhecer muito bem: o macaco, o elefante, o cavalo, o urso e o canguru.

# Masterchef USA

Dia 10/10 | 24 Kitchen | às 21h50

Estreia da 12.ª temporada. As coisas aquecem na cozinha com o galardoado chef Gordon Ramsay, o aclamado chef Aarón Sánchez e o conceituado dono de restaurantes Joe Bastianich, à medida que cozinheiros amadores de vários pontos dos Estados Unidos competem pelo título de MasterChef, que se traduz num prémio em dinheiro e no troféu final. Desde pratos preparados em estúdio a cozinhar para os ricos e famosos ou a sobreviver às cozinhas de restaurantes de topo, a pressão costuma estar em alta para encontrar um novo MasterChef.

# Homicídio por Atração Fatal

Dia 11/10 | AMC Crime | às 22h30

Série documental que retrata o caso de Carolyn Warmus, uma mulher condenada por homicídio em segundo grau por um crime conhecido pelas suas enormes semelhanças com o filme “Atração fatal”. Depois de cumprir uma pena de 27 anos de prisão, Carolyn Warmus partilha, pela primeira vez, o seu lado da história numa entrevista exclusiva. Uma série de três episódios de 60 minutos cada.

# Semana do espaço

Até dia 10/10 | Discovery | às 21h05

O Discovery junta-se à celebração da Semana Mundial do Espaço com programas especiais. Todas as noites são emitidos documentários sobre o universo e os seus mistérios, sempre com um olhar científico atento e curioso sobre a história, os seus segredos e as mais inusitadas e recentes descobertas científicas. “Nasa, ficheiros secretos” é uma dessas emissões.