Destaques para ver na TV nos próximos dias

Documentários e entretenimento em destaque esta semana.

CAÇADORES DE CARROS NA AUSTRÁLIA

06/08 | AMC Break | 20h30

Glenn Torrens e Dave Morley são loucos por carros. Há 20 anos que estes jornalistas em part-time e fanáticos de automóveis a tempo inteiro percorrem a Austrália em busca de veículos antigos e relíquias do ramo para as suas coleções privadas. Ultimamente, deram conta de colecionadores como eles a lucrar com a venda de carros antigos a uma nova geração de entusiastas… e querem fazer o mesmo. Recorrendo aos seus conhecimentos do Outback australiano, e ao seu saber jornalístico sobre a História automóvel, a dupla avançou e vai transformar a sua caça ao carro numa aventura incrível em que compram veículos para obter lucro.

O ANO QUE ABALOU O MUNDO

06/08 | Canal História | 22h15

Série de cinco episódios que traça os anos mais icónicos da história da Humanidade. Contado através das recordações pessoais de colaboradores como John Simpson (BBC News) e Nicholas Thompson (editor-gerente do The Atlantic), os telespectadores revivem momentos cruciais no mundo da política, do crime, das catástrofes naturais e dos avanços científicos. Desde a celebração da queda do Muro de Berlim até à invenção revolucionária do Google, cada episódio viaja pelo mundo para explicar o nosso passado: o que levou aos acontecimentos destes anos incríveis e como mudaram o curso da história para criar o mundo tal como o conhecemos hoje.

THE VOICE GERAÇÕES

07/08 | RTP1 | 21h15

Especial com apenas duas emissões que junta miúdos e graúdos no mesmo palco e no qual os concorrentes atuam em grupos de duas ou mais pessoas de gerações diferentes. Anselmo Ralph, Bárbara Bandeira, Simone de Oliveira e Mickael Carreira são os mentores que acompanham os sonhos das várias gerações. Catarina Furtado e Vasco Palmeirim são os anfitriões.

F1: RUMO À PERFEIÇÃO

DIA 08/08 | AMC BREAK | 20h00

Esta série presta homenagem à competição automobilística internacional mais popular e prestigiada do mundo: a Fórmula 1. Com depoimentos de mais de 40 personalidades, como Alain Prost, Lewis Hamilton, Nelson Piquet, Jackie Stewart, Mario Andretti e Niki Lauda, e imagens nunca antes vistas.

AS GRAVAÇÕES DE BEVERLEY ALLITT

DIA 09/08 | AMC Crime | 22h30

Através de entrevistas policiais nunca antes ouvidas pelo público, esta série de três episódios reexamina a história de Allitt, os seus crimes e o impacto que tiveram naqueles que foram afetados. Estas horas de gravações da polícia ocupam o centro da narrativa e através delas são analisadas as respostas de Allitt sob a pressão dos interrogatórios numa tentativa de compreender o que levou uma jovem mulher a envenenar os jovens vulneráveis que estavam ao seu cuidado.