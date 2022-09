Destaques na TV para hoje e os próximos dias

Guerra e terrorismo em destaque nos documentários.

Especial II Guerra Mundial

05/09 | CANAL HISTÓRIA | 22h15 e 23h05

Estreia de uma programação especial composta por séries e documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. Todas as segundas-feiras, às 22.15 e 23.05 horas, entre 5 e 19 de setembro, o Canal História analisa estratégias, diferentes pontos de vista e a vida quotidiana daqueles que, fora do conflito, tiveram de continuar a viver. Cada programa narra, com testemunhos pungentes, a dura realidade que rodeava os militares e as pessoas comuns, e os estratagemas que tinham de seguir para sobreviverem aos anos mais difíceis das suas vidas.

Únicos & Singulares

05/09 | RTP1 | 22h45

Filmado em três instituições dedicadas à saúde mental, a Casa de Saúde do Telhal (Belas, Sintra), o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa/ Hospital Júlio de Matos (Lisboa) e o Hospital de Magalhães Lemos (Porto), o documentário acompanha grupos de utentes que desenvolvem várias práticas artísticas: desenho e pintura, cerâmica, poesia, teatro, coro.

Amerithrax: Bioterrorismo nos EUA

08/09 | NETFLIX

O realizador Dan Krauss conta a história dos ataques com antraz nos EUA em 2001, que deram origem a uma das maiores e mais complexas investigações da história do FBI. Cinco americanos foram mortos e pelo menos 17 adoeceram na semana que se seguiu aos ataques terroristas de 11 de Setembro. Uma história científica de veneno mortífero, obsessão e paranoia, com a guerra ao terror como pano de fundo nos EUA e para lá das fronteiras da nação. Documentário com produção da BBC Studios.