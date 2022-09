Destaques na televisão para hoje e os próximos dias

Documentários e séries para ver na TV.

Jane Goodall: A Esperança para os chimpazés

11/09 | Odisseia | 16h

Fruto de acesso privilegiado e filmada durante 30 anos, esta série revela a viagem de Jane Goodall para criar o maior santuário de chimpanzés em África e acompanha a reabilitação de um grupo de chimpanzés órfãos, desde a recuperação até à vida num ambiente selvagem. De má nutrição e tétano a paralisia, a diretora do santuário Rebeca Atencia e a sua equipa são desafiados diariamente a solucionar situações complicadas. A unidade tem vindo a consolidar conhecimentos extraordinários que, agora, também já servem de orientação para o mundo científico.

Frente a frente aos domingos à noite

11/09 | TVI e SIC | às 21h30

A partir de 11 de setembro e até ao final do ano, Cristina Ferreira e Andreia Rodrigues vão estar a combater pelas audiências em simultâneo. A primeira apresenta uma nova edição do reality show “Big brother” na TVI, que desta vez juntará famosos e anónimos na mesma casa. A segunda será a condutora de mais uma edição de “Quem quer namorar com o agricultor?” na SIC, com cinco candidatos em busca das respetivas caras-metade. As estreias são pelas 21.30 horas.

Morangos com Açúcar

12/09 | Biggs | 20h

Recordar a primeira temporada da série que fez história na televisão portuguesa. Pipo Gomes tem 20 anos e quatro irmãos. Todos se tornam órfãos devido a um acidente de automóvel que vitimou os pais. Durante dois anos ficam a cargo da tia, Vitória de Guimarães, que quer controlar a herança dos sobrinhos e faz-lhes a vida negra.

Álbum de Família

12/09 | Panda+

Os Silva são uma família invulgar. Juntos, Julieta e Xavier, que se apaixonaram algures num miradouro lisboeta, são tios extremosos para os seus muitos sobrinhos, como Carlota, Rita e Tomás. Entre as atividades que inventam para os entreter, há uma especialmente divertida: contar histórias. Cada episódio aborda diferentes problemáticas da infância, dos medos e pesadelos à importância de partilharmos as nossas coisas uns com os outros. Em comum, um tema sensível: o acolhimento de crianças em risco. Produção portuguesa.

Os Pecados da Nossa Mãe

14/09 | Netflix

Lori Vallow era conhecida entre os amigos e a família como mãe dedicada de três filhos, mulher exemplar e piedosa. Mas, ao longo de três anos, algo correu mal: Lori encontra-se agora presa, acusada de conspiração para homicídio e homicídio em primeiro grau na morte do seu quarto marido, da esposa do quinto e dos seus dois filhos mais novos. Pela primeira vez, Colby, o único filho de Lori que sobreviveu, revela o passado da família e a narrativa atual enquanto a mãe enfrenta a justiça. Uma série em três partes que tenta dar resposta a uma pergunta premente: como é que esta mulher se tornou a mãe mais odiada dos EUA?

África: Um continente desde o ar

14/09 | Odisseia | 22h30

O continente africano de uma perspetiva completamente nova. Cada episódio leva o espectador numa aventura aérea sobre um dos seus países, admirando maravilhas naturais e paisagens ímpares. Esta série celebra ainda os povos que vivem nestas nações e proporciona uma vista panorâmica sobre o mundo das espécies selvagens. São rios, lagos, selvas e contrastantes faixas litorais, numa demanda para descobrir os processos que moldaram África.