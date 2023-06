Sete programas de televisão a acompanhar por estes dias

Documentários, desporto e animação estão em destaque, nesta semana.

The Jubilee Pudding: 70 Years in the Baking

03/06 | 24 Kitchen | 18h

Em 2022, ano em que a rainha de Inglaterra Isabel II completou 70 anos no trono, a Fortnum & Mason desafiou pasteleiros amadores a criarem um bolo para homenagear o seu reconhecido legado. Mais de cinco mil candidatos de todo o país inscreveram-se, mas apenas cinco foram selecionados por um júri supervisionado por Mary Berry para irem a Londres participar nesta competição. Kathryn, Jemma, Sam, Shabnam e Susan vão competir pelo prémio de Platinum Pudding, entrando para a história da gastronomia britânica.

Inspetor Gadget

05/06 | Panda Kids | 19h

O mais conhecido detetive biónico do mundo chega ao Panda Kids com as suas aventuras contra o terrível Dr. Claw com uma nova imagem e totalmente produzido através de computação gráfica. Quarenta anos depois da sua criação, esta primeira temporada de “Inspetor Gadget” versão 2.0 é composta por 52 episódios de 11 minutos cada e pode ser vista de segunda a sexta-feira, às 15h.

Especial Entre Predadores

05/06 | Odisseia | 16h

Batalhas de vida ou morte entre predador e presa: armas venenosas, ataques à velocidade da luz, táticas de sobrevivência, estratégias de camuflagem impressionantes ou ataques calculados em grupo são os protagonistas deste especial cheio de ação.

Os Maiores Mistérios da História

07/06 | História | 22h15

Novos episódios da série documental narrada e apresentada por Laurence Fishburne, que aprofunda alguns dos mistérios recentes mais importantes em termos históricos. Do monstro de Loch Ness ao assassinato de John F. Kennedy, mostra novos indícios e perspetivas, incluindo diários inéditos e testes de ADN.

Arnold

07/06 | Netflix

Série documental em três partes que relata a viagem de Arnold Schwarzenegger desde a Áustria rural até aos píncaros do sonho americano. Numa série de entrevistas, o ator, os seus amigos, os seus “inimigos”, coprotagonistas e observadores falam de todos os aspetos da vida da estrela: o culturismo, os seus triunfos em Hollywood, o seu mandato como governador da Califórnia e os altos e baixos da sua vida familiar.

Volta à França: No Coração do Pelotão

08/06 | Netflix

Documentário que acompanha todos os intervenientes do evento, desde ciclistas a gestores de equipa, para compreender tudo o que está em causa numa corrida que se tornou um verdadeiro símbolo internacional. Os bastidores das equipas icónicas serão revelados, desde a fase de preparação à linha de chegada em Paris: AG2R Citroën, Alpecin-Deceuninck, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, INEOS-Grenadiers, BORA-hansgrohe, Jumbo-Visma e Quick-Step Alpha Vinyl.

Dinocity

08/06 | PANDA+

Série de comédia sobre o quotidiano da cidade dos dinossauros e dos seus habitantes. As personagens principais são a família Saur, composta por Ricky, de seis anos, Tyra, com oito, os seus pais e os seus avós. Ricky é o protagonista ao transformar a vida deste clã em incríveis aventuras.