Destaques da programação televisiva para esta semana

Séries para ciranças e docuimentários para ver esta semana na TV.

Especial

O Natal da Mary e do Jamie

03/12, 24 Kitchen, 18h

Episódios de Natal protagonizados Mary Berry e Jamie Oliver que querem inspirar qualquer um a realizar um prato festivo. Para ver aos sábados e domingos, às 18h00, inclui os programas “Mary Berry’s Country House at Christmas”, “O Banquete de Mary Bery”, “Jamie: Together at Christmas” e “Mary Berry: A Bery Royal Christmas”. Enquanto Mary se dedica a ensinar receitas inspiradas em pratos tradicionais, Oliver opta pelos mais fáceis de preparar.

Cegonhas

03/12 | Cartoon Network | 11h

Junior, a melhor cegonha transportadora que trabalha para a gigante global da internet Cornerstore.com, está prestes a receber uma promoção quando acidentalmente ativa a máquina de fazer bebés. Como consequência, uma menina nasce sem autorização.

Homicide for the Holidays

04/12 | AMC Crime | 22h30

Festas como o Natal e o Halloween são para ser momentos de comemoração e alegria, com a família e os amigos a juntarem-se para celebrar. Mas quando essas famílias são forçadas a ocupar o mesmo espaço durante demasiado tempo, a alegria e a diversão podem transformar-se em ressentimento. Esta série documental conta histórias de quando os ânimos inflamados e antigos rancores se transformaram em crimes chocantes que arruinaram a alegria.

Miracolous: As Aventuras de Ladybug

05/12 | Disney+

A super-heroína está de volta de 5 a 11 de dezembro, com um especial que inclui os especiais “Miraculous World: As Aventuras de Ladybug em Nova Iorque” e “Miraculous World: As Aventuras de Ladybug em Xangai, a Lenda da Ladydragão”. Uma rede secreta na escola está determinada a descobrir como funciona o novo poder do Monarca, provocando deliberadamente uma akumatização. Será que Ladybug e Cat Noir concordam com tal plano? E, enquanto Marinette e Adrien pensam nos seus sentimentos, Ladybug e Gato Noir enfrentam uma vilã… e os seus 17 capangas! Será que vão conseguir derrotá-los? De segunda a sexta-feira às 11h50 e 17h40, sábado a partir das 08h15 e domingo a partir das 09h30.

Spirit: Espírito Livre

05/12 | Panda | 12h15

Novas e maravilhosas aventuras esperam a destemida Lucky e o seu cavalo selvagem, Spirit. Com as suas duas melhores amigas, Abigail e Pru, e os seus cavalos, vão explorar um mundo cheio de passeios e diversão sem fim. Juntos, testamos seus próprios limites e descobrem o que realmente significa ser livre. Para ver de segunda a sexta-feira, às 12h15 e às 20h30.

Pesca no Limite: A Hora da Verdade nos Outer Banks

06/12 | National Geographic | 23h

Spin-off de uma das séries mais adoradas do canal. O inverno chegou aos Outer Banks, onde só os mais fortes sobrevivem. Nesta temporada, os atuns-rabilho são maiores, mais lucrativos, mas mais difíceis de apanhar. Os campeões do norte – Hot Tuna, Dot Com e Pinwheel – estão de volta para enfrentar os seus rivais do sul – Fishing Frenzy, Little Shell e Reel E’ Bugging – e provar quem é o melhor dos melhores. Quem terminará esta árdua tarefa com o título de campeão dos campeões do Wicked Tuna?

Animais Bebés: Um Mundo Maravilhoso

08/12 | Odisseia | 16h

Histórias de animais bebés de todo o tamanho, forma e feitio, na Natureza, em parques de vida selvagem, em quintas e em nossas casas. Acompanham-se desde o nascimento e durante os primeiros meses de vida, testemunhando os seus desafios e triunfos através dos seus próprios olhos.

Santoinho – 50 Anos

08/12 | RTP1 | 16h15

Concerto comemorativo dos 50 anos do Santoinho, o arraial minhoto de Viana do Castelo. Uma noite que contou com a alegria e animação de Quim Barreiros, Augusto Canário, Sons do Minho e Zezé Fernandes.