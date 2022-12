Destaques da programação televisiva para esta semana

Séries, especiais de Natal e e documentários para ver hoje e nos próximos dias.

Os vícios que mudaram o mundo

17/12 | Canal História | 22h15

Série de três episódios que divulga a origem do álcool, jogo, indústria do sexo e tabaco, bem como dos famosos empreendedores que amealharam algumas das maiores fortunas do mundo, lucrando com o apetite voraz da nação americana. Cada episódio de duas horas (a exibir nos dias 17, 24 e 31, sempre às 22.15 horas) está recheado de factos históricos, dramas, entrevistas com especialistas e com personagens que operaram nos dois lados da lei. No primeiro episódio, mostra-se como Jack Daniel foi pioneiro do uísque americano: como Adolphus Busch criou uma cerveja icónica; como Buck Duke inovou o cigarro moderno; e ainda como Julius Schmid contornou a lei para vender os seus novos preservativos.

Festas Felizes!

19/12 | Disney Júnior | várias horas

Especiais de Natal das séries “Eureca!”, “Alice na sua maravilhosa pastelaria”, “Unidade de Resgate”, “Bingo e Rolly” e “T.O.P.S: Transporte oficial de pequenotes”. São episódios que convidam os mais novos a entrar no espírito da quadra, vivendo-a na companhia de personagens divertidas e aproveitando o tempo livre proporcionado pelas férias escolares. Estes episódios são emitidos até dia 23, de segunda a sexta-feira, às 8, 11, 13.30, 18.30 e 21 horas.

O Triunfo do Saber

19/12 | RTP1 | 22h15

Documentário que revisita os momentos mais marcantes da viagem transatlântica de Sacadura Cabral e Gago Coutinho, que para a levarem a cabo, criaram e reinventaram um conjunto de instrumentos, que viria a ficar conhecido por Portuguese Package, e entre os quais figuravam o sextante e o corretor de rumos. Em seguida, e de modo a testarem a sua eficácia na navegação aérea, realizaram voos experimentais a Cascais e à Madeira, e após escolherem o aparelho adequado ao trajeto, lançaram-se numa travessia atlântica marcada por imprevistos, momentos de tensão e escolhas com base em variáveis diversas. No fim, após percorrerem 8300 quilómetros, em 62 horas e 26 minutos sobre o oceano, chegaram ao Rio de Janeiro, no Brasil, tendo sido recebidos por uma multidão ao rubro. E fez-se história. Para a aviação portuguesa e mundial. Realização de Frank Saalfeld.

R. Kelly: A Faking It Special

22/12 | ID | 23h

Programa em que especialistas em inteligência emocional, linguagem corporal, micro-expressões, psicologia forense e linguística analisam comportamentos de figuras públicas. Neste especial, desvendam-se os traços psicológicos do cantor e compositor de R&B R. Kelly.