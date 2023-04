Descobrir o Algarve através do turismo industrial

Até 16 de abril, a segunda edição do “À Descoberta do Turismo Industrial” propõe atividades para conhecer os locais associados à indústria e ao património.

Arranca hoje a segunda edição do “À Descoberta do Turismo Industrial”, que dá a conhecer a indústria viva e o património industrial do Algarve, através de 19 atividades de 14 parceiros regionais. A iniciativa, promovida pelo Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial, do qual a Região de Turismo do Algarve faz parte, decorre até domingo.

Até lá, estão agendadas visitas guiadas a fábricas de cortiça, conservas de peixe, adegas, caves, olivais, lagares e salinas tradicionais. Sítios como a Quinta da Tôr, em Loulé, e as salinas do Grelha, em Olhão, integram a lista de locais, não esquecendo as exposições sobre a indústria conserveira e artes litográficas, que podem ser vistas no Museu de Portimão.

A divulgação do saber fazer da região contribui para a criação de uma oferta mais diversificada e sustentável. Até ao momento, de cerca de 60 recursos da Região de Turismo do Algarve, 21 já apresentam oferta de visita de turismo industrial.

“À Descoberta do Turismo Industrial” é uma iniciativa nacional, que vai para lá das terras algarvias, dinamizando mais de 170 experiências, de norte a sul do território continental, bem como nos Açores. O programa completo pode ser conhecido aqui.