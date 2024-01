Delirium Café, no Chiado, celebra sete anos com comida brasileira, cervejas e DJ

O Delirium Café - a única filial da famosa marca de cervejas belga na Península Ibérica - comemora sete anos de existência em pleno Chiado, no próximo dia 26 de janeiro, mas celebra durante três dias. A programação inclui comida brasileira, cervejas especiais e DJ.

São três os dias de festa que o Delirium Café, no Chiado, preparou para celebrar o sétimo aniversário, desde que a dupla de produtores culturais Verônica Fernandes e Neko Pedrosa trocou o Rio de Janeiro por Lisboa, para levar para a capital a filial do icónico bar de cervejas belgas Delirium Café. “Tem sido sobre criar um lugar de alegria, de afeto. É por isso que, muito mais do que clientes, temos amigos da casa, que chegam de todas as partes do mundo. E estamos cá para celebrar a nossa grande família delirante”, diz Verônica.

Esta quarta-feira, há um menu de comida brasileira preparado pelos chefs Ana Carolina Peixoto e Emanuel Sávio, finalistas de um dos maiores programas de culinária do Brasil. Entre as opções, para acompanhar as cervejas das 35 torneiras do espaço, há mini coxinhas com maionese de pimenta de cheiro; caldinho de moqueca baiana; queijo coalho com orégãos e mel trufado; bolinho de carne seca com abóbora; panelinha de baião de carne seca ou cogumelos; tábua de petiscos e, de sobremesa, brigadeiro de cerveja.





Na quinta-feira, 25, serão servidas taps (cervejas à pressão) especiais de inverno – como a Delirium Black, a Delirium Noel e a Chimay Blue – e aberto um barril da cerveja Cantillon Saint Lamvinus, uma referência no mundo da cerveja artesanal. Já no dia 26, sexta-feira, a partir das 21h30, a diversão será ao som do DJ Levy Gasparian. Haverá também sorteios de cerveja entre os clientes que marquem presença. Nos dias se semana, o Delirium Café funciona das 13h às 01h. À sexta-feira e sábado está aberto até às 01h e ao domingo funciona entre as 16h e as 01h.

Este bar, no Chiado, é a única filial da marca de cervejas belga na Península Ibérica. Tem 35 torneiras de cerveja, além de 180 variedades de cervejas premium, entre pilsens, lagers, ales, IPAs, weisses, stouts, fruitbeers e outros estilos, incluindo várias produções nacionais, escolhidas cuidadosamente pelo sócio Neko Pedrosa. Para comer há hambúrgueres, petiscos e pratos internacionais. No espaço, com mais de 300 metros quadrados, cabem diferentes ambientes, uma ampla esplanada, uma mesa de snooker e ecrãs gigantes para acompanhar jogos de futebol.