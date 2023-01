De Preetty Woman a Acerto de Contas: filmes para ver na televisão

Conheça os destaques da Evasões sobre os filmes que vale a pena ver esta semana na televisão.

Nerve – Alto Risco

Dia 22/01 | Cinemundo | Às 20h50

Uma estudante entra numa comunidade online de um jogo de verdade ou consequência, em que uma plateia de “observadores” vota e comenta. Ela vai ficando cada vez mais viciada, isolada do mundo real e afunda-se numa espiral de situações que podem acabar com a sua vida. Com Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade e Miles Heizer.

Acerto de Contas

Dia 22/01 | AXN | Às 21H55

Christian Wolff sempre se sentiu mais inclinado para a matemática do que para qualquer relacionamento interpessoal. Hoje, trabalha em contabilidade, na qual a sua eficiência é necessária e muito apreciada. Paralelamente ao “emprego oficial”, colabora com algumas das mais perigosas organizações criminosas do mundo e, através de contabilidade criativa, aproveita alguns lapsos e omissões da lei para manipular dados. De Gavin O’Connor, com Ben Affleck e Anna Kendrick.

Preetty Woman – Um Sonho de Mulher

Dia 22/01 | FOX Life | Às 22H20

Vivian é uma vivaça prostituta, cujo encontro com um atraente e abastado executivo a conduz a um improvável caso amoroso. Tudo começa quando um homem de negócios, frio, calculista mas muito charmoso (Richard Gere) conhece em Hollywood Boulevard uma jovem e bonita prostituta (Julia Roberts) e a contrata durante uma semana para ser sua acompanhante nos jantares com os clientes. Para tal, a jovem é submetida a uma mudança radical de visual, de tal forma que ninguém poderá suspeitar, à primeira vista, que é apenas uma rapariga de rua. Um clássico de romance e humor realizado por Garry Marshall.

KM 224

Dia 25/01 | Cinemundo | Às 20h10

Mário e Cláudia atravessam um processo de divórcio conflituoso, marcado pela disputa da guarda dos dois filhos. As crianças moram alternadamente com os progenitores, mas essa divisão é posta em causa quando Mário é impedido de estar com os filhos e Cláudia aceita um emprego noutro país. Uma realização de António-Pedro Vasconcelos, com José Fidalgo, Ana Varela, Gonçalo Menino, Sebastião Matias, Ana Cristina de Oliveira e Lia Gama.

Diana

Amor e os últimos dois anos de vida

Dia 25/01 | Hollywood | Às 21h30

Prestes a divorciar-se de Carlos, Diana (Naomi Watts) divide o seu tempo entre a solidão da vida no palácio e os compromissos que possui. Um dia, ao saber que um amigo foi operado de urgência, vai até o hospital onde este está internado. É aqui que conhece o cirurgião paquistanês Hasnat Khan (Naveen Andrews). Diana fica encantada pelo fato de o médico não a tratar como uma princesa, apesar de saber quem ela é. Não demora muito para que iniciem um romance, mantido às escondidas devido ao desejo de Hasnat em ter uma vida reservada. Um retrato da princesa de Gales durante os últimos dois anos da sua vida. Realização de Oliver Hirschbiegel.