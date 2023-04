De maio a setembro, há música nos jardins de Oeiras para animar as tardes de domingo

Principais espaços verdes vão ser palco de jazz, soul, funk e hip-hop. É o Somersby Out Jazz.

Até ao fim do verão, há a oportunidade de frequentar os espaços verdes de Oeiras com direito a música. É graças ao Somersby Out Jazz, que está de regresso para a 17.ª edição.

O festival chega ao Parque dos Poetas, à Quinta Real de Caxias, ao Parque Urbano de Miraflores, ao Parque Urbano do Jamor e aos Jardins do Palácio Marquês de Pombal.

A partir das 17 horas e até ao pôr do sol, os domingos juntam jazz, soul, funk e hip-hop. Artistas como Leon Baldesberger’s Meersalz, Gira, José Dias feat Melo D, OORT e Vampiro Submarino estão confirmados.

As entidades responsáveis pelo evento apelam ao cuidado pelo meio ambiente, assim como ao respeito pela restrição de entrada de bebidas no recinto. Nas palavras de José Filipe Rebelo Pinto, fundador do festival, “a liberdade e responsabilidade devem andar sempre de mãos dadas”.

A Somersby mantém-se como a principal patrocinadora do evento, que tem entrada gratuita.