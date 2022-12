Das cartas ao pai Natal aos biscoitos e decorações, ideias para pôr mãos à obra

Cartolina, embalagens vazias, cola, tesoura, tinta e uma boa dose de imaginação são o suficiente para entreter os mais pequenos nesta quadra.

Papel e lápis (ou caneta) são os materiais necessários a uma atividade essencial: escrever uma carta ao Pai Natal. O desafio é pôr as crianças a partilhar os desejos de presentes com o barbudo (ou com os pais). A atividade pode terminar com uma ida em família ao posto de correios mais próximo. Lançando os lápis de cor para a mesa, outra tarefa criativa é fazer postais para a família e os amigos.

Fazer doces natalícios a quatro mãos também pode ser um ótimo programa familiar. No blogue de Mafalda Agante encontra-se uma seleção feita pela autora para estes dias. São bolos, bolachas e panquecas para todos meterem as mãos na massa. Ainda nas receitas natalícias, Rita Nascimento, da página La Dolce Rita, sugere umas bolachas de especiarias que prometem encher a casa com um aroma doce e aconchegante.

E quem ainda não tratou das decorações de Natal, ou quer melhorar os ornamentos, encontra no site Mundo de Sofia ideias de enfeites originais para fazer a partir de embalagens vazias, rolos de papel higiénico, rolhas de cortiça. Sofia Cotrim, designer e criativa, e autora da página, partilha projetos de culinária e manualidades para crianças e adultos, e tem uma loja online de kits de trabalhos manuais. Há conjuntos com o que é preciso para fazer uma coroa de Natal, ou construir um teatro em cartão com ilustrações d’O Quebra-Nozes.