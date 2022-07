Dark Sky Party anima Alqueva com observação do céu, canoagem e provas de vinho

O final do mês traz a Dark Sky Party Alqueva, um evento organizado pela Dark Sky Alqueva no parque de merendas do Campinho, em Reguengos de Monsaraz. Vai haver atividades no lago, workshops, palestras, provas de vinho e observações do céu.





Dias 29 e 30 de julho, todos os olhos vão estar postos (literalmente) no céu, durante mais uma edição da Dark Sky Party Alqueva, organizada pela Dark Sky Alqueva com o município de Reguengos de Monsaraz e a ATLA – Associação Transfronteiriça do Lago Alqueva. A entrada é gratuita, sendo que todos os interessados devem inscrever-se no website do evento.

A programação começa na noite de dia 29 (sexta-feira) às 21h, seguindo, meia-hora depois, a palestra “Poluição luminosa: rejeitar uma herança do século XX”, por Raul Cerveira Lima, professor adjunto de Física na Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto. O programa prossegue pelas 22h com a palestra “Passeio Cósmico”, por Miguel Claro, astrofotógrafo oficial do Dark Sky Alqueva, e às 22h30, José Augusto Matos, guia do Dark Sky Alqueva e formador na área da astronomia, vai falar sobre “Murmúrios da Terra”. José Augusto Matos realizará ainda pelas 23h uma visita guiada ao céu a olho nu e à mesma hora decorre uma observação noturna pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e pelo Dark Sky Alqueva.





Já no dia 30 de julho, o programa integra atividades no Lago Alqueva a partir das 17h, com canoagem, barco com banana boat e stand up paddle promovidas pela Alentejo Break. Às 18h, haverá uma observação solar pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e pelo Dark Sky Alqueva, e às 18h30, uma prova de vinhos com o produtor Casa de Sabicos. À mesma hora decorrem as primeiras sessões dos workshops “Sistema Solar comestível” (segunda sessão às 19h) e “Universo de papel” (segunda sessão às 19h30), pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.“Viajando do Macro ao Microcosmos” é o tema da aula de ioga que vai realizar-se às 19h30 pelo Áshrama Évora Dhyána – Centro do Yoga. Pelas 21h30 decorre a palestra “Dos buracos negros às ondas gravitacionais”, por Francisco Lobo, coordenador e investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.

A palestra “Ir ao Espaço dá saúde e faz crescer” pelo astrónomo Miguel Gonçalves acontece às 22h, seguindo-se às 22h20, Humberto Campins, membro da Missão OSIRIS-REx da NASA e professor de física e astronomia na Universidade da Flórida (EUA), com a palestra “How likely is na asteroid to ruin your day”. Pelas 22h40, a ex-astronauta da NASA e capitã aposentada da Marinha dos Estados Unidos da América, Heidemarie Stefanyshyn-Piper, apresenta a palestra “My Story”.

Tempo ainda, mais à noite, para o produtor de vinhos Louro Wines realizar, às 23h, uma prova cega de vinhos intitulada “Via Vínica na Via Láctea”. À mesma hora decorrerá um concerto meditativo com Moksha Sound Journeys. A fechar, pelas 23h30 realiza-se uma observação noturna pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e pelo Dark Sky Alqueva.