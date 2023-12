Dar produtos de moda e decoração como presentes solidários de Natal

Ideias e sugestões para fazer a diferença neste Natal.

Meias, brincos e ilustrações em prol dos bichos

O cerne da missão da Animais de Rua está explícito no nome: é aos cães e gatos que se encontram nas ruas, país fora, sujeitos a fome, doenças e maus-tratos, que dirige os seus esforços. Ora, uma das maneiras de apoiar o trabalho da associação é adquirir os seus produtos online. Neste ano, por vez da habitual agenda anual, surgem várias novidades, muitas criadas em parceria com artistas.

Na loja virtual estão disponíveis, por exemplo, meias com ilustrações de Fred Gomes e Sara Tarita. Há também uma edição limitada de brincos da SUBT’L – Wearable Architecture, feitos em acrílico ou contraplacado de madeira e pintados à mão. E cinco ilustrações desenvolvidas no âmbito de uma campanha para desfazer mitos associados aos gatos.

“O valor que angariamos com as vendas dos nossos produtos é aplicado na íntegra na nossa atividade, nomeadamente na esterilização, alimentação e apoio médico-veterinário das colónias que intervencionamos, dos animais que temos a aguardar adoção nas nossas famílias de acolhimento temporário e nos animais pertencentes a famílias carenciadas que apoiamos”, esclarece a diretora de operações, Daniela Pinto, acrescentando ao rol um programa educativo.

Animais de rua

Web: animaisderua.org

Preços: meias, 7,5 euros; ilustrações sobre gatos e mitos, 20 euros; brincos desde 15 euros.

Arte que vale estudos a raparigas afegãs

O projeto Uma Causa Por Dia nasceu na pandemia, por iniciativa de duas ilustradoras apostadas em angariar fundos para diversas causas, através da arte. Atualmente, está em marcha uma campanha para acolher em Portugal 50 estudantes afegãs do ensino superior (impedidas de estudar no seu país), no âmbito de um programa de bolsas da organização Nexus 3.0. Na plataforma, estão à venda ilustrações e postais solidários, da autoria de Diana Reis e Maria Reis Rocha.

Uma Causa por Dia

Web: umacausapordia.com

Preços: ilustrações, 45 euros; conjunto de postais, 25 euros.

Peças vegan com oferta de refeições a animais

Vestuário e tote bags vegan, trelas em algodão e demais acessórios. Eis a proposta da Adopt Bag, marca criada por Cátia Bertelo com dois intuitos: promover a adoção de animais abandonados e ajudar a Associação Projeto Java a alimentar os que tem a seu cargo. Por cada peça adquirida, é doado um certo número de refeições – até agora, foram oferecidas 24.750.

Adopt Bag

Web: adoptbag.com

Preços: t-shirts desde 15 euros; tote bags desde 10 euros.