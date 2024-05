Da festa da espuma aos insufláveis: oito ideias para celebrar o Dia da Criança, de Norte a Sul

O Dia da Criança comemora-se neste sábado, com várias atividades por todo o país, muitas delas gratuitas e ao ar livre. Música, humor, magia, desporto, jogos tradicionais, insufláveis, uma "color run" ou uma festa da espuma são algumas das sugestões, em cenários tão diversos como jardins ou um museu ferroviário.

#1 – Espetáculos, oficinas e capoeira no Palácio de Cristal (Porto)

Nos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto, as celebrações do Dia da Criança começam já nesta sexta-feira, a partir das 10 horas, prolongando-se até ao fim da tarde de domingo. Performances e animação variada compõem o programa, que parte de uma intervenção e instalação a realizar, in loco, pela artista Maria Imaginário – e que engloba a pintura da Concha Acústica. Nesse e noutros pontos, decorrem, ao longo do fim de semana, espetáculos de música, dança e magia, bem como demonstrações de capoeira. Os adeptos dos trabalhos manuais têm acesso a oficinas e ateliês, alguns ligados ao São João. Há ainda uma exposição de veículos e meios de emergência, com a colaboração do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, da Polícia Municipal, da Polícia de Segurança Pública e da Proteção Civil. A entrada é livre.

#2 – Atividades no parque e um espetáculo de humor (Mealhada)

Na Mealhada, a Festa do Dia da Criança toma diferentes palcos. O primeiro é o Parque da Cidade, que, no dia 1 de junho, entre as 10 e as 16 horas, acolhe um conjunto de atividades gratuitas. Estão garantidos insufláveis, camas elásticas, matraquilhos humanos, espetáculos e demonstrações a cargos dos bombeiros e da GNR (incluindo os cães do grupo de intervenção cinotécnica). Às 16 horas, o Cineteatro Messias recebe a peça “Commedia a La Carte Kids”, dirigida a crianças dos 6 aos 14 anos (e ao resto da família). A curadoria é de César Mourão e Carlos M. Cunha, a encenação cabe a Gustavo Miranda e as atuações estão a cargo de Filipa Duarte, Joana Castro e Rita Cruz, tendo o bilhete um custo de 10 euros. Entre as propostas contam-se ainda uns mergulhos nas Piscinas Municipais da Mealhada, entre as 17h30 e as 19h30.

#3 – Piqueniques, skate, poesia e uma color run (Oliveira do Hospital)

Oliveira do Hospital celebra o Dia da Criança com um programa extenso, que decorre entre sábado e quarta-feira e engloba uma série de atividades educativas, pedagógicas e desportivas, todas de acesso livre, tendo como mote “Aqui Sou + Feliz”. Tudo começa no sábado, com pinturas faciais, jogos tradicionais, insufláveis, pipocas e modelagem de balões, a partir das 14.30 horas, no Parque do Mandanelho. Às 15 horas, realiza-se a Gala de Ginástica do Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital. Já no domingo, o Parque dos Marmelos acolhe o “Piquenique das famílias”, com almoço partilhado, seguido de uma tarde de festa embalada por jogos tradicionais, insufláveis e momentos musicais. Na segunda e na terça, regressa-se ao Parque do Mandanelho para a “Festa da Criança”, que inclui música, dança, jogos coletivos e jogos tradicionais, modelagem de balões, insufláveis, bicicletas, skates, pinturas faciais, poesia animada e uma color run.

#4 – Pipocas, teatro e uma festa da espuma para dançar (Lousã)

O Parque Carlos Reis e a Biblioteca Municipal Comendador Montenegro são os cenários escolhidos para comemorar o Dia da Criança, na Lousã. A programação arranca às 15.30 horas, no Auditório da Biblioteca, com a atividade “A Criança que só queria jogar!”, ao abrigo do projeto “Mindfulness, Crescer Feliz”. A partir das 16 horas, o parque recebe um leque de propostas gratuitas (inclusive, envolvendo os Bombeiros da Lousã e de Serpins), com direito a oferta de pipocas. São esperados insufláveis, pinturas faciais, modelagem de balões, jogos de tabuleiro, jogos tradicionais e práticas desportivas. Em destaque estão ainda a peça de teatro “A Viagem de Gotília”, pela Companhia Muzumbos, às 17.30 horas, junto ao Coreto; e uma festa da espuma, com aula de zumba incorporada, que arranca às 19.30 horas.

#5 – Aventuras no Museu Nacional Ferroviário (Entroncamento)

O Mínimo – Encontro Nacional de Modelismo Ferroviário, regressa ao Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, neste fim de semana, coincidindo com as celebrações do Dia da Criança. O acesso é livre, e para os mais novos está reservada uma área com atividades educativas que envolvem jogos de tabuleiro, mas também um simulador de condução de condução ferroviária e um mini comboio. No sábado, o horário estende-se das 10.30 às 19.30 horas e, no domingo, as portas fecham-se duas horas mais cedo. Os visitantes encontram em exposição modelos ferroviários e maquetas de paisagens que recriam estações e linhas férreas, podendo ainda aprender acerca de técnicas de modelismo, através de demonstrações interativas. A organização é do Museu e do Fermodel – Grupo de Amigos Entusiastas do Modelismo Ferroviário.

#6 – Desporto entre atletas olímpicos, no Palácio de Belém (Lisboa)

Os jardins do Palácio Nacional de Belém, em Lisboa, abrem-se às famílias, neste sábado, entre as 10 e as 19 horas, para festejar o Dia Mundial da Criança. No centro da experiência estão as modalidades olímpicas e paralímpicas com representação nacional nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024. Os mais novos vão poder registar, num passaporte, a sua passagem pelas diferentes estações desportivas. Iniciação ao skateboarding e ao boccia, prática de canoagem ou ténis em campo insuflável, percursos de bicicleta pelo Jardim do Buxo, aulas de breaking e passeios a cavalo são algumas das propostas, num dia marcado também por exibições gímnicas, desfile de mascotes das federações desportivas e palestras sobre desporto, com a presença de atletas olímpicos e paralímpicos. O evento tem entrada grátis, limitada a 3000 pessoas, até às 18h30 horas, pela Loja do Museu, na Praça Afonso de Albuquerque.

#7 – Peddy-paper pela vinha, com jogos, em família (Cuba)

Um peddy-paper pelas vinha, com jogos pelo meio, é a proposta da Herdade do Rocim, em Cuba, no Alentejo, para celebrar o Dia Mundial da Criança e o Dia do Ambiente, 5 de junho – ou não tivesse aquele projeto conquistado o prémio de Melhor Enoturismo de Portugal na Categoria Inclusivo, aquando da terceira edição do Prémio Nacional de Enoturismo APENO. O “Rocim Valley Family Day”, para dois adultos e duas crianças até aos 12 anos, custa pelo menos 15 euros e está sujeito a inscrição prévia. Neste sábado, há três horários disponíveis (11 horas, 15 horas e 18 horas), estando a participação em cada um deles cingida a seis famílias, ou 24 pessoas. A atividade chega ao fim com um lanche.

#8 – Festa pirata para as crianças e atividades para os adultos (Albufeira)

Os hotéis NAU Salgados Palace e NAU Salgados Palm Village, em Albufeira, assinalam o Dia da Criança com uma festa em torno do imaginário dos piratas. Entre 1 e 9 de junho, os hóspedes dos dois resorts encontram no NAU Salgados Palace divertimentos infantis tão variados como barcos, labirintos, insufláveis, slide aquático, sessões de cinema, espetáculos de magia ou torneios de futebol. Até às 22.30 horas, há animadores profissionais a supervisionar as atividades dos miúdos e, enquanto isso, os adultos têm acesso a programação própria, que compreende desde música ao vivo, karaoke ou bingo até aqua zumba, polo aquático, arco e flecha ou torneios de vólei.