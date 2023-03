Da fantasia ao musical, seis filmes para um serão em casa nos próximos dias

"Bohemian Rhapsody" e "The revenant: o renascido" são duas das películas em destaque na televisão nesta semana, ambas premiadas com Óscares.

Gretel & Hansel

11/03 | AMC | 16h25

No início do século XIV, Gretel e Hansel vivem na Baviera, na mais absoluta miséria. A falta de recursos e o medo que têm da própria mãe fazem com que fujam à procura de um futuro melhor, mas acabam por se perder na floresta. Vão parar à cabana de uma idosa e pensam ter encontrado um refúgio seguro. Mas os banquetes infinitos que celebra em tempos de fome, os estranhos murmúrios de crianças e uma série de aparições mágicas sugerem que as coisas podem não ser o que parecem. De Oz Perkins.

The revenant: o renascido

11/03 | Hollywood | 21h30

Numa expedição pelo desconhecido território norte-americano, o explorador Hugh Glass é brutalmente atacado por um urso e deixado à morte pelos companheiros. Mas Glass resiste a um sofrimento inimaginável e enfrenta um inverno rigoroso em busca de vingança. Realizado por Alejandro Gonzáles Iñárritu, com Leonardo Dicaprio, Tom Hardy, Will Poulter e Domhnall Gleeson, foi nomeado para 12 Oscares e arrecadou três: Melhor Realizador, Ator (DiCaprio) e Fotografia.

Bird – O fim do sonho

12/03 | AXN Movies | 14h

Um tributo à memória do músico Charlie Parker, um virtuoso do saxofone que revolucionou o jazz nos anos 1940. Conhecido pela carinhosa alcunha de “Bird”, Parker e o trompetista Dizzy Gillespie formaram em 1944 o primeiro dueto de bebop. O artista viciou-se no consumo de heroína e álcool e a sua vida privada foi uma sucessão de falhanços e tragédias, contrastando com o sucesso que obteve como músico. Acabaria por morrer, vítima de ataque cardíaco, com apenas 34 anos.

Bohemian Rhapsody

12/03 | Hollywood | 21h30

Uma celebração da música dos míticos Queen e do seu extraordinário vocalista, Freddie Mercury, que desafiou estereótipos, tornando-se um dos artistas mais amados em todo o mundo. O filme conta a história da ascensão da banda através das suas canções icónicas. Uma realização assinada por Dexter Fletcher, que levou quatro Óscares para casa, incluindo o de Melhor Ator para Rami Malek.

Matem o mensageiro

12/03 | AMC | 22h10

Década de 1990. Gary Webb (Jeremy Renner) é um jornalista de investigação com uma carreira estabelecida e um prémio Pulitzer no currículo. Durante uma das suas pesquisas, apercebe-se das origens do enorme consumo de crack que assolou os EUA nos anos 1970/1980 e do envolvimento da CIA no contrabando de toneladas de cocaína provenientes da Nicarágua. Apesar das advertências dos grandes traficantes e dos agentes da CIA para abandonar a investigação, Webb não se deixa intimidar.

Ready player one: jogador 1

15/03 | AXN Movies | 21h10

No ano de 2045, num planeta aniquilado pela sobrepopulação, pelas alterações climáticas e pela poluição, a maioria das pessoas evade-se para o OASIS, um jogo virtual onde qualquer um pode assumir a personagem e existência que mais desejar. Quando morre James Halliday, o criador desse jogo, deixa uma mensagem ao mundo na qual revela doar toda a sua fortuna, incluindo essa sua invenção, à primeira pessoa capaz de encontrar aquilo a que chama de um “Ovo da Páscoa” digital supostamente ali escondido. Começa a corrida e a caça. Um filme de Steven Spielberg, com Tye Sheridan e Olivia Cooke à frente do elenco.