Da fábula nasceu a queijaria Maître Renard, com mais de 100 referências

Ulysse e Léonie são o casal à frente da loja de queijos Maître Renard, aberta há quase seis anos no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa. A loja vende entre 80 e 120 referências.

Quando o poeta francês Jean de La Fontaine escreveu “Le Corbeu et le Renard” – a fábula de um corvo que sobe a uma árvore com um pedaço de queijo no bico e é elogiado por uma raposa astuta, para que cante e deixe cair o petisco à boca dela -, estava longe de imaginar que serviria de mote para que Ulysse Jasinsky e Leónie Benoist abrissem uma queijaria francesa, no bairro de Campo de Ourique. Volvidos quase seis anos, a fromagerie mantém-se uma referência no assunto

“Estávamos cá a estudar comércio internacional, apaixonamo-nos por Lisboa e pelo país e decidimos ficar. O nosso objetivo é fornecer o melhor produto possível e por isso trabalhamos unicamente com queijos artesanais de pequenos produtores”, diz Léonie à “Evasões” na pequena loja da Rua Ferreira Borges. São queijos vinhos de França, Itália e Suíça os que preenchem as prateleiras e que, dependendo da época do ano, balizam a oferta da Maître Renard entre as 80 e 120 referências diferentes.

Nos queijos de cabra há valençay e chabichou; com leite de ovelha, o muito famoso roquefort; e o comté, na família dos queijos de pasta dura, é um dos mais cobiçados por ser considerado um dos melhores queijos do mundo. “O início da primavera é a época dos queijos de cabra e dos croûte fleurie, como o camembert. No verão, há queijos melhores, caso dos de pasta dura, como os raclete”, explica Léonie. O casal também afina alguns outros queijos, adicionando-lhes frutos secos e especiarias.

Vendidos ao peso ou à unidade, os queijos não são, porém, a única oferta da Maître Renard, já que a loja vende também delicatessen franceses como compotas, tostas, charcutaria, vinhos naturais, patés e foie gras, com que se pode rechear a despensa ou a mesa de um convívio entre amigos. “Os nossos clientes procuram bons queijos franceses e voltam porque temos uma oferta de qualidade”, sublinha Leónie. Desde há pouco tempo, a marca está também presente no Mercado da Vila, em Cascais.