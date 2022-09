Da comédia negra ao crime, sete séries para ver nesta semana

Investigações criminais, comédias de traços sombrios, fenómenos inexplicáveis, desilusões amorosas... Há um pouco de tudo nesta seleção de séries, a acompanhar pela televisão ou em streaming.

Um Assunto Privado

Amazon Prime Video

Galiza, final dos anos 1940. Marina Quiroga (Aura Garrido), uma jovem atrevida com alma de detetive, propõe-se encontrar o assassino em série que há meses assombra a cidade. Fá-lo com a ajuda do fiel mordomo, Héctor (Jean Reno), um homem discreto e prestável cuja sensibilidade e audácia se tornam um ponto chave na investigação. O duo vai lutar contra obstáculos e preconceitos, enfrentar a resistência do novo comissário e as tentativas da mãe de Marina para casar a filha, mas nada os impedirá de descobrir a verdade. Com Aura Garrido, Jean Reno e Nerea Portela.

Fate: The Winx Saga

Netflix

Estreia da segunda temporada. As aulas voltaram sob a mão autoritária da antiga diretora de Alfea, Rosalind. Com os Queimados fora de cena, Dowling “desaparecida” e Silva detido por traição, Alfea evoluiu com nova magia, romances e caras. Mas quando começam a desaparecer fadas durante a noite, Bloom e as suas colegas de quarto descobrem uma perigosa ameaça que paira nas sombras – uma ameaça que terão de travar antes que espalhe o caos pelo Outro Mundo inteiro.

From

HBO Max

Uma cidade no centro dos Estados Unidos prende todos aqueles que nela entram. Os residentes, assustados, lutam com todas as armas que têm para manter uma sensação de normalidade. Ao mesmo tempo, procuram uma saída e tentam sobreviver às ameaças da floresta circundante – incluindo as das criaturas aterradoras que dela saem quando o sol se põe. Com Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, Ricky He e Hannah Cheramy.

My Funeral

Dia 20/09 | RTP2 | 22h

Benedikt é um homem mal-humorado, preso há muito a uma rotina sem sentido, afastado da família e insatisfeito. No dia em que se reforma é diagnosticado com um tumor cerebral incurável e opta por uma operação cirúrgica de alto risco e com probabilidade muito baixa de sobrevivência. Convencido da sua morte iminente, decide que a melhor maneira de lidar com os seus arrependimentos na vida é organizando o próprio funeral. Afinal, de que adianta celebrar a sua vida se não pode comparecer à festa? Mas organizar um funeral é um pouco como planear um casamento. Da escolha dos fornecedores à seleção do caixão, há muitas decisões a tomar. Uma comédia sombria islandesa de seis episódios.

Só Se For Por Amor

Dia 21 | Netflix

Em Goiás, no Brasil, Deusa e Tadeu estão apaixonados um pelo outro e sonham com uma carreira musical, razão pela qual formam a banda Só Se For Por Amor. Mas, assim que o sucesso lhes começa a bater à porta, Deusa recebe uma proposta para uma carreira a solo. Os dois seguem caminhos diferentes, o que causa mossa na relação amorosa. Entretanto, a banda tem de procurar uma nova vocalista, e é então que a misteriosa Eva entra em cena. Com Lucy Alves, Filipe Bragança e Agnes Nunes.

Dinheiro Fácil: A Série

Dia 22 | Netflix

Estreia da segunda temporada. Um ano depois, Leya é uma das estrelas em ascensão das startups suecas. A Target Coach está prestes a ser lançada na bolsa e Leya parece gozar de um êxito sem precedentes, apesar de continuar atormentada pelas memórias de Salim. Jamal acaba de se divorciar e é agora o diretor de operações na velha escola básica de Leya. Por mais que lute para que os alunos tenham melhores oportunidades, a direção prefere continuar a cortar no orçamento.

A atmosfera nas ruas está pior do que nunca.

Superdotada

Dia 22 | AXN | 22h

Estreia da segunda temporada. Morgane é uma mulher aparentemente normal. No entanto, por trás da farda de empregada de limpeza está alguém com o potencial intelectual de quem possui um QI de 160. Um dia, enquanto fazia limpezas numa esquadra de polícia, tropeça num caso que parecia não ter solução e, sem querer, resolve-o. Quando a equipa de investigação se apercebe de que a funcionária Morgane é, na verdade dotada de tais capacidades, convida-a para ajudar a capturar criminosos.