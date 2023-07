Da comédia ao thriller, sete séries para acompanhar nesta semana

Mistério, ação, comédia... Há de tudo um pouco nesta seleção de séries para ver, nos próximos dias, na televisão e em streaming.

Sedução fatal

Netflix

Uma advogada é apanhada num jogo do gato e do rato após um encontro com um velho amigo, que se transforma numa obsessão fatal e ameaça todos os que a rodeiam. Este thriller de Steven Pillemer conta com Kgomotso Christopher, Prince Grootboom e Thapelo Mokoena nos principais papéis.

Transporter

11/07 | AMC | 22h10

Um homem, um carro, uma encomenda para transportar. Estes são os pontos essenciais de Transporter, série de ação baseada nos filmes homónimos, criada por Luc Besson e Robert Mark Kamen. Neste episódio, um membro da unidade SAS do protagonista, Frank Martin, monta-lhe uma armadilha num assalto relacionado com estupefacientes. Frank segue o rasto da droga e do dinheiro, mas tem de resolver as coisas com os seus ex-companheiros de armas, para se defender dos mafiosos russos que o querem morto.

The Afterparty

12/07 | Apple TV+

Estreia da segunda temporada. A história de um assassinato que aconteceu durante um reencontro de antigos colegas de escola. Cada um dos oito episódios recorda a mesma noite pela perspetiva de uma personagem diferente. Todos os capítulos têm um estilo visual diferente, a combinar com a personalidade do respetivo narrador. The afterparty é uma série americana criada por Christopher Miller.

Amores que matam

13/07 | RTP 2 | 22h

Estreia da segunda temporada desta série irlandesa, um thriller sobre os segredos que as famílias guardam e que, uma vez partilhados, podem separá-las para sempre. Neste primeiro episódio, e ainda a recuperar da morte do marido, Denis, e do encobrimento que se seguiu, o mundo de Val Ahern é novamente abalado quando um estranho bate à porta. Com interpretações principais de Dervla Kirwan, Gemma-Leah Devereux, Seána Kerslake e Niamh Walsh.

Survival of the thickest

13/07 | Netflix

Survival of the thickest gira em torno de Mavis Beaumont (interpretada por Michelle Buteau). Negra, com uns quilos a mais e recém-solteira (não por escolha dela), Mavis vê-se na posição inesperada de ter de reconstruir a vida como estilista. Determinada não só a sobreviver, mas a ter sucesso com o apoio da família que escolheu, ela adota uma atitude positiva para com o corpo, incluindo um decote e algum brilho labial. Esta comédia é baseada no livro de ensaios autobiográficos de Buteau. Tasha Smith, Tone Bell, Christine Horn e Anissa Felix completam o elenco principal.

Vidas em Chamas

13/07 | Netflix

Há 13 anos, Anzu Murata, a mãe e a irmã mais nova foram obrigadas a deixar a sua casa quando esta foi incendiada, supostamente pela matriarca. Convencida de que a mãe, agora doente, foi acusada injustamente, Anzu infiltra-se como governanta na casa onde cresceu para encontrar provas da má conduta da madrasta. A série é baseada na banda desenhada original homónima da autoria de Moyashi Fujisawa, uma artista em ascensão que começou a publicar em 2017 na revista japonesa de manga “Kiss”.

Full Circle

13/07 | HBO Max

Minissérie de seis episódios realizada pelo cineasta Steven Soderbergh. A trama é centrada na investigação a uma tentativa de sequestro frustrada que ocorreu na Nova Iorque da atualidade e que acaba por trazer à luz do dia segredos muito antigos. Estes envolvem vários habitantes daquela cidade americana e alguns desses segredos cruzam, de forma inesperada para os próprios, os passados dessas mesmas pessoas. O elenco inclui, entre outros, Zazie Beetz, Claire Danes, Jim Gaffigan, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant, CCH Pounder e Phaldut Sharma. No dia 13, a HBO Max disponibiliza os dois primeiros episódios. Os restantes ficam acessíveis na plataforma de streaming ao longo do mês de julho.