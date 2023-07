Da comédia ao terror, sete séries para acompanhar nos próximos dias

Dramas que atravessam gerações, desenhos animados para adultos, vampiros e atividades paranormais. Há séries de diferentes estilos para ver, nesta semana, na televisão e em streaming.

The Rehearsal

16/07 | HBO Max

Série de comédia que marca o regresso de Nathan Fielder à televisão. A trama explora até onde pode ir um homem para reduzir as incertezas da vida quotidiana. Com uma equipa de construção, um conjunto de atores e recursos aparentemente ilimitados, ele permite que pessoas comuns se preparem para os maiores momentos da vida “ensaiando” simulações cuidadosamente desenhadas para elas próprias. Quando um único passo em falso pode destruir o seu mundo, mais vale não deixar a vida ao acaso.

Os Simpsons

17/07 | FOX Comedy | 18h

Novos episódios da 34.ª temporada da mais longa série em prime-time da história da televisão americana. Quando Ned Flanders percebe que fez acidentalmente parceria com a máfia e quer que a relação acabe, Fat Tony avisa de forma ameaçadora que só há uma maneira de isso acontecer. Após a última partida de Bart levar o caos à Escola Primária de Springfield, Marge e Homer sonham com um mundo no qual o filho indisciplinado nunca foi um Simpson. Além disto, alguém do passado de Marge vai regressar para a treinar para um torneio de bowling. Vozes de Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Hank Azaria, Harry Shearer e Joe Mantegna.

What We Do in the Shadows

18/07 | HBO Max

Estreia da quinta temporada desta comédia ao estilo de um documentário sobre Nandor, Nadja, Laszlo e Colin Robinson, quatro vampiros que vivem juntos há demasiado tempo. As interpretações são de Kayvan Novak, Matt Berry e Natasia Demetriou. Os novos episódios começam com Laszlo a demonstrar a sua paternidade única para criar Colin. O seu plano é moldá-lo para se tornar uma versão mais interessante, mas a tarefa não será tão fácil como antecipa.

Evil

17/07 | FOX | 23h05

Estreia da terceira temporada. A velha batalha entre a ciência e a religião, numa história que se desenvolve em torno da psicóloga Kristen Bouchard (Katja Herbers) que, apesar do seu ceticismo, é contratada pela igreja católica para colaborar com o seminarista David Acosta (Mike Colter) e com Ben Shakir (Aasif Mandvi) na investigação de supostos milagres, possessões demoníacas e outras situações paranormais.

20/07 | Netflix

Estreia da terceira temporada. Na sequência da rixa no Sullivan’s, Maddie tenta encontrar a melhor forma de ajudar Cal e, ao mesmo tempo, alcançar um equilíbrio na esfera emocional. Helen tem de tomar decisões difíceis em relação aos homens da sua vida. Já Dana Sue quer usar o cheque da Frances para ajudar a comunidade, mas sem prejudicar a própria família. A identidade da pessoa que rasgou os pneus abala Serenity, a petição tem consequências inesperadas e as surpresas românticas não olham a gerações. As protagonistas vão enfrentar todos estes problemas e complicações, sempre com um apurado sentido de humor, afeto e uma forte dedicação. E, claro está, com uma margarita na mão.

O Verão Em Que Me Apaixonei

Amazon Prime Video

Um drama de várias gerações que conta a história de um triângulo amoroso entre uma rapariga e dois irmãos, as relações que mudam entre mães e filhos e o poder duradouro de uma forte amizade feminina. É uma história sobre o primeiro amor, o primeiro desgosto e a magia de um verão perfeito. Com interpretações de Lola Tung, Christopher Briney e Gavin Casalegno.

Foundation

Apple TV+

A viagem de um grupo de exilados com o objetivo de reconstruir a civilização. Num futuro distante, o matemático Hari Seldon (Jared Harris) dedica a vida a desenvolver a teoria de psicohistória, ciência que usa as leis da matéria para fazer previsões sobre o futuro à escala mundial. Através dos seus cálculos, ele prevê o fim do grande Império Galático, que abarca toda a Via Láctea, e estima aproximadamente 30 mil anos de escuridão. Uma série baseada na série de livros de Isaac Asimov publicada entre 1933 e 1951.