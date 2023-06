Da animação ao thriller, sete filmes para ver na TV nos próximos dias

Cinema para toda a família, combinando ingredientes como mistério e ação. Eis algumas sugestões para acompanhar pela televisão, já a partir deste domingo e ao longo da semana.

Turbo

04/06 | FOX | 10h15

Quando um acidente estranho dá a um caracol comum o poder da supervelocidade, Turbo leva os seus sonhos para além dos limites e, com a ajuda da sua equipa de caracóis espertos, embarca numa jornada extraordinária para realizar o aparentemente impossível: vencer a Indianapolis 500. De David Soren, com vozes portuguesas de Ricardo Pereira, José Nobre, Mário Bomba, Filomena Cautela e Inês Castel-Branco.

Neil Marshall

04/06 | FOX | 21h20

Enquanto luta contra um trio de gigantes furiosos, o lendário Hellboy (David Harbour) encontra Nimue (Milla Jovovich), a Rainha do Sangue, uma antiga feiticeira ressuscitada que quer vingar uma traição do passado. Subitamente apanhado num confronto entre o mundo sobrenatural e o humano, Hellboy rapidamente se torna determinado a deter Nimue sem desencadear o fim do mundo. Um filme cheio de ação, realizado por Neil Marshall e ainda com Ian McShane no elenco.

Taken 3

04/06 | Hollywood | 21h30

Thriller que mistura os géneros ação e suspense, realizado por Olivier Megaton e protagonizado por Liam Neeson e Maggie Grace. A história é a de de Bryan Mills, um ex-agente dos serviços secretos norte-americanos que abandonou a carreira para se dedicar à família. Longe dos perigos da profissão, leva uma vida tranquila com Lenore, com quem está a tentar uma reaproximação, e a filha de ambos, Kim. Tudo muda no dia em que, ao chegar a casa, encontra Lenore brutalmente assassinada.

O Protegido

05/06 | AXN Movies | 21h10

David Dunn é o protagonista desta história. Um homem anónimo, sem história, até ao dia em que se torna o único sobrevivente de um devastador acidente ferroviário. Dunn não percebe porque é que todos os passageiros morreram e ele não sofreu sequer um arranhão. Um misterioso desconhecido, que sofre de uma doença óssea e que é fanático por livros de banda desenhada de super-heróis, começa a persegui-lo. Chama-se Elijah Price e tem uma teoria sobre o sucedido que vai mudar por completo a vida de David. Um filme realizado por M. Night Shyamalan, com Bruce Willis e Samuel L. Jackson nestes dois papéis.

Os excessos do amor

05/06 | AXN White | 23h35

Quando um homem é acusado de levar a sua terceira mulher a cometer o suicídio, o tribunal chama para depor a sua primeira esposa. Hedda é uma mulher que não consegue odiar ou magoar, mesmo aqueles que a prejudicaram, e que tem agora de assumir se foi vítima de abusos durante o matrimónio. Com Sean Penn, Robin Wright e William Hurt. Realização de Erin Dignam.

Sem Abrigo

06/06 | AXN White | 22h20

Tahir, um imigrante ilegal da Nigéria, e Hannah, uma viciada em heroína, vivem sem abrigo nas ruas de Manhattan. Tahir, que é muçulmano devoto e é educado com todos os que conhece, sobrevive tocando música nos parques da cidade, enquanto Hannah mente, rouba e vende o seu corpo para conseguir a próxima dose. Quando Tahir salva Hannah de uma tentativa de suicídio, os dois criam uma amizade. Ao longo do ano seguinte, partilham os seus passados e a sua amizade transforma-se em amor.

The International – A organização

08/06 | AXN | 20h

Louis Salinger, agente da Interpol, e Eleanor Whitman, assistente do procurador-geral de Manhattan, estão decididos a desmascarar as atividades ilícitas de um dos mais poderosos bancos do mundo. Dispostos a tudo para levar à justiça esta organização cheia de tentáculos, seguem o dinheiro de Berlim a Nova Iorque, de Milão a Istambul, obrigados por vezes a contornar as leis para conseguirem ficar mais perto de cumprir a missão. É um jogo de alto risco, em que as suas vidas correm perigo, porque o banco está disposto a tudo para cumprir os seus objetivos, mesmo que para isso alguém tenha de morrer. De Tom Tykwer, com interpretações de Clive Owen e Naomi Watts.