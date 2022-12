Da animação à fantasia, filmes para ver em família neste fim de semana

Clássicos como "Música no coração" ou "O Principezinho", mas também uma trilogia de fantasia ou um thriller político. Eis algumas sugestões de cinema para um serão em casa, neste Natal.

The Post

Dia 24/12 | AXN White | 21h25

Thriller político que recorda a posição assumida por Katharine Graham, proprietária do The Washington Post, quando o Governo de Nixon tentou impedir o jornal de proceder à publicação de documentação sobre o envolvimento norte-americano na Guerra do Vietname. O braço-de-ferro entre a Casa Branca e a imprensa desembocou numa histórica decisão do Supremo Tribunal, que considerou inconstitucionais.

Um Amigo Extraordinário

Dia 25/12 | RTP1 | às 00h30

Fred Rogers foi o criador de Mister Rogers Neighborhood, um programa infantil da televisão norte-americana extremamente popular na década de 1960. Em 1998, Tom Junod, até então um jornalista cínico, aceita escrever o perfil de Rogers para a revista Esquire. Durante as entrevistas, Junod mudou não só a sua visão sobre o entrevistado como também a sua visão do mundo, dando início a uma inspiradora amizade com o apresentador. De Marielle Heller, com Tom Hanks e Chris Cooper.

O Principezinho

Dia 25/12 | Cinemundo | 13h10

Uma menina vive com a mãe, que já lhe planeou todos os passos dos estudos, e conhece um velho aviador, que lhe conta a história de quando conheceu o Principezinho no deserto do Saara e lhe abre as portas para um mundo maravilhoso. Um filme de Mark Osborne, com vozes de Rui Mendes, Joana Ribeiro, Francisco Monteiro, Paulo Pires e Rita Blanco.

O Hobbit

Dia 25 | AMC | 16h50, 19h30 e 22h10

É pequeno em tamanho, mas tem a coragem de cem homens. Assim o descrevia o seu criador, J.R.R Tolkien, e foi assim que Peter Jackson o passou para o grande ecrã. As suas aventuras chegam no dia de Natal. Num momento em que é preciso recordar bons sentimentos, nada melhor do que o cativante e tenaz Bilbo Bolson para mostrar o que é ser corajoso e leal. Com um elenco de estrelas, composto por Martin Freeman, Cate Blanchett, Ian McKellen, Orlando Bloom e Evangeline Lilly, entre outros, o prato forte do AMC para dia 25 é uma maratona com a trilogia “O Hobbit”. Para ver a partir das 16h50. Repete no dia 31, a partir das 11h20.

Trolls

Dia 25/12 | Panda | 19h

Quando os outros Trolls são capturados por Bergens famintos, a animada Princesa Poppy e o seu rabugento amigo Branch embarcam na aventura das suas vidas.

Música no coração

Dia 25/12 | AXN Movies | 21h15

Uma história melodiosa e comovente baseada na vida real dos cantores da família Von Trapp, um dos grupos musicais mais famosos na era imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial. Julie Andrews é Maria, uma noviça rebelde de uma abadia austríaca que se torna governanta em casa de um capitão com sete filhos. Com ela, traz um novo amor pela vida e pela música à casa dos Von Trapp. Um clássico de Natal ainda com Christopher Plummer e Eleanor Parker.

Forrest Gump

Dia 26/12 | AMC | 19h51

“Tonto é aquele que faz disparates”, diz Forrest Gump (Tom Hanks) a uma senhora que está sentada ao seu lado à espera do autocarro. E ele não é tonto, é apenas um rapaz com um coeficiente intelectual mais baixo do que o normal, mas com um senso comum, uma perseverança e uma inocência que tornarão a sua vida mais fascinante. E a sua peculiar forma de ser fará com que seja o protagonista de feitos relevantes da história dos Estados Unidos. De Robert Zemeckis, foi nomeado para 13 Óscares, conseguindo seis.