Da agricultura ao golfe, passando pelos pratos Michelin: sete ideias para celebrar o Dia do Pai

Caminhar por uma paisagem única, almoçar num restaurante com estrelas Michelin, dar as primeiras tacadas num campo de golfe, pôr as mãos na terra no âmbito de um projeto solidário... Eis algumas sugestões para celebrar o Dia do Pai em beleza, e com o próprio, de Norte a Sul.

#1 – Fazer uma caminhada pelo Alto Douro

Um percurso pedestre pelo coração do Alto Douro, com partida na aldeia vinhateira de Provesende, em Sabrosa, e descida até ao Pinhão, de olhos na paisagem feita de montes, vales e rio. Eis o que sugere, para assinalar o Dia do Pai, o projeto Time Off, dedicado ao turismo de natureza e ao turismo rural. A caminhada guiada – que se estende por dez quilómetros, com desníveis, e inclui almoço – tem lugar no dia 19 de março, domingo, às 9.30 horas. Tem um custo de 35 euros e está aberta a participantes com pelo menos oito anos, acostumados a andar a pé, pois são três horas de trajeto. Recomenda-se o uso de bastão, roupa e calçado confortáveis, além de mochila com água e comida para o caminho. As inscrições podem ser feitas por telefone (918 813 459) ou e-mail ([email protected]). Mais informações aqui. CF

#2 – Vestir a pele de agricultor e apoiar uma causa

“Ser agricultor por um dia” é uma oficina para famílias, rente à natureza, que decorre no Dia do Pai, em Oeiras. Tem lugar no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, na avenida da República, entre as 10.30 e as 12 horas – tempo suficiente para mexer na terra, aprender a cuidar de plantas e esclarecer dúvidas. Os participantes vão aprender, por exemplo, a diferença entre semear e plantar, o que é a agricultura biológica e como se geram os legumes e frutos. Isto acontece por iniciativa do Semear, um “programa sustentável de inclusão social que promove a empregabilidade e integração socioprofissional de jovens e adultos com Dificuldade Intelectual e do Desenvolvimento (DID) através da formação certificada”, como se lê em comunicado. A participação custa 15 euros, valor canalizado para a Associação BIPP – Inclusão para a Deficiência, segundo a mesma nota. Para garantir um lugar, basta inscrever-se por telefone (917 006 732) ou e-mail ([email protected]). CF

#3 – Passar uma manhã a praticar golfe (com almoço para rematar)

O Belas Clube de Campo, empreendimento residencial com diversos serviços e infraestruturas, localizado a curta distância do centro de Lisboa, das praias de Cascais e da vila de Sintra, comemora o Dia do Pai com uma atividade para pais e filhos em torno do golfe – ou não tivesse um campo de 18 buracos. O programa arranca às 10 horas, com uma clínica de golfe, ou seja, uma experiência partilhada a pensar em quem se estreia na modalidade. Pelas 13 horas, há almoço no restaurante Clubhouse, inaugurado recentemente. As reservas podem ser feitas por telefone (219 626 640) ou e-mail ([email protected]). Preço: 40 euros para um adulto e uma criança de idade igual ou superior a 8 anos; acresce 15 euros por cada participante adicional. CF

# 4 – Saborear petiscos e um menu especial em casa

A loja lisboeta Chefs à Mesa – que disponibiliza pratos prontos a levar, da autoria de seis cozinheiros com provas dadas – tem uma série de propostas para pais que apreciam bons petiscos. Por 40 euros, pode ser adquirido um cabaz composto por queijo tipo serra, brioche torrado e vinho Ponte Mouchão. Há também uma oferta gourmet, por 53 euros, que inclui molho picante natural de marmelo Mondega Gourmet e azeite Sant´llana, de oliveiras centenárias. Outra opção, com um custo de 75 euros, é o menu para dois que contempla sopa de agrião, cabrito assado, mousse de chocolate e vinho Ponte Mouchão tinto. Por fim, um conjunto de quatro cocktails com a assinatura do premiado bar Red Frog, no valor de 55 euros, espera os pais com especial interesse por bebidas. Saiba mais aqui. MM

#5 – Passar o fim de semana em família numa herdade alentejana

É já nesta sexta-feira que começa o programa de duas noites que o Torre de Palma Wine Hotel preparou para o Dia do Pai, assinalado no domingo. Não faltam atividades, como apreciar uma bebida de boas-vindas, ao pôr-do-sol, tendo como estrelas os vinhos da casa; participar numa caça ao tesouro para pais e filhos descobrirem a herdade; passear de charrete ou de bicicleta; e até aprender a fazer pizas. Há livre acesso ao spa, com piscina interior, banheira de hidromassagem e banho turco. No domingo, o almoço é confecionado pelo chef Miguel Laffan, no restaurante Palma. A refeição, aberta a não hóspedes e preparada em fogo de chão, inclui cozido de grão em panela de ferro com enchidos da dona Octávia, proprietária da Salsicharia Canense. Preços para dois adultos e duas crianças: desde 1000 euros. MM

#6 – Almoçar num restaurante com duas estrelas Michelin (e vista rio)

No The Yeatman, restaurante com duas estrelas Michelin e vista sobre o Douro, em Vila Nova de Gaia, o Dia do Pai é assinalado com um almoço especial, harmonizado com vinhos. O chef Ricardo Costa assina o menu, que começa com foie gras com tosta, brioche e trufa e prossegue com lagostim com tártaro, pele de frango e dashi. De seguida, desfilam cannelloni de pepino, santola e jalapeños, bacalhau com feijoada, camarão da costa e óleo de chouriço, pão caseiro e borrego de leite com batata, alface e ajo blanco. Para terminar, o chef serve ovos-moles 2023 Nitro, seguidos de laranja sanguínea, pistacho e açafrão. O almoço, a acontecer em dois horários – 13 ou 14 horas -, custa 90 euros por adulto, sendo grátis para crianças até aos três anos (entre os quatro e os 11 anos pagam metade do valor). A reserva, obrigatória, pode ser feita por e-mail ([email protected]) ou telefone (932 113 339). MM

# 7 – Visitar jardins e adegas na companhia das crianças

Nos espaços de enoturismo da José Maria da Fonseca – a Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, e a Casa Museu José Maria da Fonseca, em Vila Nogueira de Azeitão -, festeja-se o Dia do Pai com atividades envolvendo os mais novos. A partir deste sábado, as crianças podem desenhar um rótulo para colar numa garrafa de vinho a oferecer ao pai. Mas antes há vários lugares para conhecer. Na Adega José de Sousa, as visitas guiadas passam por duas adegas que aliam tradição e inovação: a Adega dos Potes (na imagem) e a Adega Moderna. Já na Casa Museu José Maria da Fonseca destacam-se as adegas da Mata, dos Teares Novos e dos Teares Velhos, bem como o jardim. O programa, que compreende uma degustação de vinhos (sumos, para os miúdos) e outros produtos regionais, exige reserva antecipada. Preços: 15 euros por adulto; 10 euros por criança dos três aos 17 anos; bilhete família (dois adultos e duas crianças), 45 euros. MM