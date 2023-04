Crime, drama, ação: cinco filmes para acompanhar pela TV nesta semana

Histórias sobre máfia, regressos a casa, mistérios por resolver e até uma anti-heroína. Eis alguns filmes em destaque, por estes dias, na televisão.

Lion – A longa estrada para casa

23/04 | Cinemundo | 21h

Saroo, um menino indiano de cinco anos que se encontra perdido e a centenas de quilómetros de casa, é adotado por um bondoso casal australiano. Vinte e cinco anos mais tarde, com apenas algumas memórias e a ajuda da tecnologia Google Earth, ele tenta encontrar a família perdida. Nomeado para seis Oscars, incluindo os de Melhor Filme, Melhor Ator Secundário e Melhor Atriz Secundária. Com Dev Patel, Nicole Kidman e Rooney Mara. Uma realização de Garth Davis.

Birds of Prey (e a fantabulástica emancipação de uma Harley Quinn)

23/04 | AXN Movies | 21h10

Depois de romper definitivamente com Joker, seu amante, a instável ex-psiquiatra Harley Quinn sente-se uma mulher nova. Ao tentar encontrar o seu lugar no mundo – e escapar de todos os que a querem assassinar -, acaba envolvida numa parceria improvável. As suas companheiras no crime são Black Canary, Huntress e Renee Montoya; a missão é impedir os planos do narcisista Roman Sionis, autodenominado Máscara Negra, de tomar de assalto a cidade de Gotham. Realização de Cathy Yan, com Margot Robbie e Mary Elizabeth Winstead.

Broken Flowers – Flores partidas

23/04 | AXN White | 21h25

Don Johnston é um especialista em computadores e um “especialista” no que diz respeito a mulheres. Um dia, recebe uma carta anónima de uma antiga namorada que lhe confessa que ele é pai e que o filho adolescente resolveu ir à sua procura. Incentivado por um vizinho com espírito de detetive, Don decide procurar a provável mãe desse filho. De Jim Jarmusch, com Bill Murray e Sharon Stone.

Segurança nacional

25/04 | AXN Movies | 23h05

Earl Montgomery poderia ser um excelente polícia, mas o comportamento rebelde, a indisciplina e os métodos pouco ortodoxos fazem com que seja expulso da academia. Ele acaba por fazer também com que Hank, um oficial, seja despedido. Os dois acabam por arranjar trabalho como seguranças e o zelo excessivo de Earl leva-os a descobrir uma operação de contrabando.

Viver na noite

27/04 | FOX Movies | 23h16

São os loucos anos 1920 e a proibição dos speakeasies não parou o fluxo de álcool numa rede subterrânea gerida por gangsters. A oportunidade de ganhar poder e dinheiro está lá para qualquer homem com ambição e coragem suficientes e Joe Coughlin, filho do superintendente da polícia de Boston, há muito que virou as costas à educação rigorosa para ser um fora da lei. Mesmo entre os criminosos existem regras, e Joe quebra uma das grandes: irritar um poderoso chefe da máfia ao roubar o seu dinheiro e a sua amante. Um filme realizado e protagonizado por Ben Affleck, ainda com Zoe Saldana, Chris Messina, Elle Fanning, Matt Maher e Brendan Gleeson.